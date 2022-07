Apesar de queda em junho, emprego cresce no semestre na região

O número de empregos com carteira assinada em junho deste ano caiu 22% na RPT (Região do Polo Têxtil) em comparação com o mesmo período do ano passado. A quantidade passou de 1.664 para 1.284. A queda foi puxada por Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Os municípios de Nova Odessa e Hortolândia registraram alta.

Por outro lado, a criação de empregos nas cinco cidades, no primeiro semestre deste ano, aumentou 10% na comparação com os seis primeiros meses de 2021, saltando de 10.165 para 11.251. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta quinta pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Em Americana, o saldo de empregos passou de 739, em junho do ano passado, para 292, no mesmo mês deste ano. A indústria foi o setor que mais demitiu na cidade. Das 801 admissões, só 13 foram mantidas.

Números consideram empregos com registro em carteira – Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski afirma que as cidades da RPT têm uma forte demanda industrial, porém, o segmento está frágil.

De acordo com a especialista, no ano passado havia um movimento de recuperação das atividades de serviços, mas o fôlego do setor para puxar, sozinho, a economia, é limitado.

Na região, o segmento responde por 38% das 1.284 vagas com carteira assinada em junho deste ano. São 499 empregos só no setor de serviços, que está vinculado aos atendimentos das demandas das empresas nas áreas de informática, comunicação, escritório, entre outras.

Em Hortolândia, cidade que viu o saldo de empregos triplicar de um ano para o outro, o setor de comércio foi o que garantiu o resultado positivo do município, com 295 vagas. Os segmentos de construção e serviços também se destacaram com 65 e 60 empregos, respectivamente.

Já em Nova Odessa, que registrou alta na quantidade de vagas com carteira assinada, serviços responde por 284 oportunidades, seguido pela indústria com 114.

“A economia ainda não está ‘bombando’ porque existem alguns fatores de risco que não foram disseminados. O maior deles é o comportamento da inflação e o próprio cenário político eleitoral, que gera incerteza e situação de cautela”, afirma Eliane.

SALÁRIO. Em junho de 2021, a média salarial dos contratados era de R$ 2.107 e no mesmo período deste ano, R$ 1.922, uma queda de 5%.

Segundo a economista, neste cálculo não é considerado o trabalho intermitente – prestação de serviço de forma esporádica. “Tem sido uma modalidade que está crescendo, o que mostra o quanto vulnerável está a criação de vagas”.