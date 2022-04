Apesar de motobomba, abastecimento no Pós-Anhanguera ainda gera reclamações

Apesar do novo conjunto motobomba, que prometia acabar com o problema de falta d’água no Pós Anhanguera, em Americana, o abastecimento nessa região ainda gera reclamações. As queixas, no entanto, têm sido menos frequentes desde a instalação do equipamento.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a solução passa pela troca da rede, trabalho que já está sendo feito em toda a cidade, por meio do Programa Água na Torneira.

Equipamento tem maior capacidade – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O departamento apontou que “casos pontuais” de falta d’água podem ocorrer por diferentes motivos. As principais causas apontadas pela autarquia são os consertos de vazamentos, que exigem a interrupção do fornecimento durante o serviço, e a falta de pressão em alguns pontos.

De acordo com o DAE, existe um trabalho que tem sido realizado com o objetivo de equilibrar a pressão da água nessa região e, consequentemente, evitar rompimentos na rede.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Uma empresa já está trabalhando especificamente na execução de serviços de engenharia para diagnóstico, fornecimento e integração de soluções para monitoramento, controle e redução de perdas físicas e aparentes no centro de reservação R12, que atende Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e Zanaga”, comunicou.

Mesmo assim, o departamento destacou que o novo conjunto motobomba reduziu “drasticamente” o problema de abastecimento no Pós-Anhanguera. O equipamento, que passou a funcionar no mês passado, aumentou a oferta de água para essa região.