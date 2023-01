Apesar de isenção mantida, preço do combustível em Americana sobe

O preço do litro da gasolina e do etanol subiu em Americana mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tendo prorrogado a isenção de tributos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre os combustíveis. A renúncia fiscal sobre a gasolina foi renovada por dois meses. Sobre o diesel e o gás de cozinha, a desoneração é por tempo indeterminado. A MP (Medida Provisória) foi assinada no dia 1º.

As medidas foram adotadas no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e venceriam no dia 31 de dezembro. A MP contraria a vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que pediu para a equipe econômica do ex-governo não prorrogar a desoneração dos tributos federais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Pesou na avaliação de Lula o desgaste político que seria gerado, já nos primeiros dias, com o impacto da alta dos combustíveis nas bombas (e na inflação).

A expectativa era de que o fim da isenção elevasse em R$ 0,69 o preço do litro da gasolina; R$ 0,33 o do diesel e em R$ 0,26 o do etanol. No entanto, apesar da desoneração ter sido adiada, o valor do etanol subiu R$ 0,23 ou 6,4% em relação à pesquisa de 22 de dezembro em 43 postos de Americana, atingindo valor médio de R$ 3,76 nesta quinta-feira (5), de acordo com levantamento realizado pelo LIBERAL.

Show more

O preço do litro da gasolina comum aumentou em 46 postos. A alta foi de R$ 0,16 ou 3,5%. O valor médio ficou em R$ 4,85. Tanto o litro mais em conta do etanol como o da gasolina – R$ 3,27 e R$ 4,37, respectivamente – foram verificados em um posto na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam.

Show more

Já o preço mais alto do álcool – R$ 4,25 – foi observado em um estabelecimento na Avenida Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga. E o da gasolina – R$ 5,19 -, na Rua José Bonifácio, no Jardim Colina. Até então, o maior valor do etanol havido sido registrado em agosto do ano passado e o da gasolina, em setembro.

Show more

Qual compensa mais

Para saber se é vantajoso trocar a gasolina pelo álcool, é necessário fazer um cálculo que leva em consideração o rendimento de cada combustível. O consumidor deve dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se der até R$ 0,70, o álcool compensa mais. Atualmente, levando em conta o preço médio de ambos os combustíveis, é mais vantajoso abastecer com gasolina.

Sobre a pesquisa

A apuração do LIBERAL considera informações da lista de postos de combustível que consta na ANP (Agência Nacional do Petróleo), além de checagens próprias.

Em estabelecimentos onde havia diferença de valores entre o pagamento com dinheiro e com cartão, foi considerado o preço mais baixo.

Os valores publicados podem sofrer alterações a qualquer momento pelos estabelecimentos. A divulgação dos preços não se trata de anúncio publicitário.

Esta é a 29ª pesquisa realizada e divulgada pelo LIBERAL. Veja os levantamentos anteriores neste link.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle