Apesar de denúncias, guia de Americana mantém viagens para Abadiânia

Foto: Cande Salles - Arquivo - O Liberal.JPG

As denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus não afetarão a rotina de viagens promovidas pela guia americanense Eliana Pigatto à cidade de Abadiânia (GO), a 864 quilômetros de Americana.

Pelo menos duas vezes por mês ela leva pessoas em busca de tratamento espiritual até o município goiano, onde funciona a Casa Dom Inácio de Loyola. É lá que o médium atende e faz cirurgias espirituais. “Frequento a casa há oito anos e há cinco atuo como guia. Para mim não muda nada”, diz Eliana.

O médium é acusado de ter praticado abusos sexuais contra mulheres que visitam a casa em busca de cura espiritual. Os relatos foram feitos em programas da TV Globo. O Ministério Público de Goiás e a Policia Civil dizem já apurar desde 2010 denúncias contra João de Deus. Ele nega as acusações.

Eliana informa já ter levado 3,5 mil pessoas de todo o mundo para Abadiânia. A guia mora em Americana, mas diz passar a maior parte do tempo em Goiás. Quando não está organizando os grupos, está em Abadiânia trabalhando como voluntária na Casa Dom Inácio de Loyola.

Ela ajuda a recepcionar quem visita a casa pela primeira vez e também atua nos cuidados com os pacientes que passam pelas cirurgias espirituais.

“Faço o que for preciso na casa. Toda vez que chega alguém novo, por exemplo, me chamam para mostrar a casa porque conheço tudo lá”, diz.

O contato de Eliana com o médium aconteceu há oito anos, quando ela foi até o local em busca de ajuda espiritual para a cura de um câncer. Desde então frequenta a Casa Dom Inácio de Loyola. As viagens com grupos de até 80 pessoas acontecem a cada 15 dias.