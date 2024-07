Apesar de baixa procura, cidades da RPT recebem novas doses de vacina contra dengue

De toda a Região do Polo Têxtil, apenas Santa Bárbara d'Oeste não recebeu nova remessa do imunizante

Apesar da baixa procura, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia receberam nesta semana novas doses da vacina contra a dengue, vindas do Governo do Estado de São Paulo. Dos cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Santa Bárbara d’Oeste não foi contemplada com a nova remessa.

Conforme o LIBERAL noticiou no último fim de semana, Americana, Santa Bárbara e Hortolândia não vacinaram nem 20% do público-alvo de 10 a 14 anos. Nova Odessa e Sumaré estão acima deste marco, mas ainda bem abaixo do ideal.

Cidades da região recebem nova remessa de vacina contra a dengue – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Em Americana, a nova remessa conta com 852 novas doses que serão utilizadas para a continuidade do esquema vacinal. De acordo com a prefeitura, o lote anterior ainda continua em estoque e sendo utilizado. Os imunizantes que chegaram nesta semana serão guardados para futuras reposições.

Já em Nova Odessa são 447 novas vacinas disponíveis. A Secretaria de Saúde informa que, no caso das pessoas que começaram a receber a segunda dose, estavam sendo utilizados imunizantes do primeiro lote recebido.

A reportagem questionou as prefeituras de Sumaré e Hortolândia sobre a quantidade de vacinas recebidas, mas não houve retorno. Em nota, Hortolândia informou que a aplicação da segunda dose no município teve início nesta quarta-feira (17).

De acordo com a Prefeitura de Santa Bárbara, a única cidade que não recebeu a nova remessa, ainda restam cerca de 900 unidades da vacina em estoque. O município alega que aguarda recomendação do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Campinas para ampliar a faixa etária de imunização.

