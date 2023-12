Apesar de alta, Americana tem 2ª menor proporção de negros e pardos da RMC

Parcela da população que se autodeclara negros e pardas passou de 42.736 no Censo populacional de 2010 para 67.687 em 2022

Americana é a 2ª cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com menor proporção de negros e pardos: 28,53%. Fica atrás apenas de Valinhos, com 26,55%. Ao todo, a região contempla 20 municípios.

Os dados constam no Censo populacional 2022 divulgado nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Dados do Censo populacional foram divulgados nesta sexta-feira – Foto: Tânia Rêgo / Abr

A parcela da população de Americana que se autodeclara de cor ou raça preta e parda passou de 42.736 no Censo populacional de 2010 para 67.687 em 2022, um crescimento de 58%.

Apesar do aumento, o município é o 2º que menos tem moradores negros ou pardos na RMC quando comparado ao total de habitantes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dos 237.240 moradores que residem em Americana, 70,7% se autodeclaram brancos, 4,6% pretos, 0,7% amarelos e 24%, pardos.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), 51,13% dos habitantes de Hortolândia se autodeclaram negros e pardos. Na vizinha Sumaré, o percentual é de 46,90%. Em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, a proporção é de 34,24% e 34,13%, respectivamente.

Mesmo Americana sendo a 2ª cidade com menor proporção de negros e pardos da RMC, Cláudia Monteiro, integrante da Unegro (União dos Negros e Negras pela Igualdade Racial de Americana) e vice-presidente do Compir (Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Americana) afirma que os dados do último Censo são bastante significativos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Nos anos de 2000, muitas vezes ouvíamos da classe política dirigente que Americana não tinha negros, pois essa era uma justificativa para não implementar políticas de ações afirmativas na cidade. Mas, na atualidade, ter conhecimento de uma população de negros (entre pretos e pardos) de quase 30% é um indicativo da nossa presença e do crescimento de negros em Americana”, declara.

Para Cláudia, os dados do IBGE são sinônimos que os negros existem e resistem em Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Os impactos de uma população negra (pretos e pardos) de quase 30% nos diz muito, pois se traduz na necessidade de saber como vive essa população e quais as políticas públicas de impacto a considerar como sendo prioritárias para atender e garantir a qualidade de vida numa cidade como Americana.”

Segundo Cláudia, ainda se faz necessário o mapeamento dos segmentos que atendem a população negra, com dados sobre a saúde, educação, cultura, habitação e juventude, para efetivação de políticas públicas.

No Brasil, a população de pardos e pretos representa 55,5% do total, ou 112,7 milhões de habitantes.

A proporção de autodeclarados pretos e pardos é a maior das últimas quatro edições (1991, 2000, 2010 e 2022), desde quando a categoria “cor ou raça” começou a ser pesquisada de forma mais precisa.

Município População total Branca Preta Amarela Parda Indígena

Americana 237.240 167.758 (70,7%) 10.855 (4,6%) 1.568 (0,7%) 56.832 (24%) 215

Santa Bárbara 183.347 119.959 (65,4%) 10.253 (5,6%) 525 (0,3%) 52.531 (28,7%) 77

Nova Odessa 62.019 40.578 (65,4%) 3.670 (5,9%) 206 (0,3%) 17.500 (28,2%) 65

Sumaré 279.545 146.872 (52,5%) 22.720 (8,1%) 1.367 (0,5%) 108.383 (38,8%) 188

Hortolândia 236.641 114.463 (48,4%) 22.507 (9,5%) 933 (0,4%) 98.480 (41,6%) 247

Fonte – Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)