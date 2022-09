Apesar de adiamento, forças de segurança desfilam em Americana no 7 de Setembro

Banda Marcial do Senai também improvisou uma apresentação em um espaço coberto do Centro de Cultura e Lazer

Banda Marcial do Senai se apresentou como uma forma de agradar as pessoas que compareceram no local

Mesmo com o adiamento da celebração de 7 de Setembro em Americana, forças de segurança desfilaram na Avenida Brasil nesta quarta-feira (7).

Os desfiles de Sete de Setembro em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, previstos para esta quarta, foram adiados por conta das chuvas. Os eventos foram remarcados para domingo e sábado, respectivamente.

Em Americana, por volta das 8h30, a prefeitura chegou a postar nas redes sociais um vídeo no qual garantia a realização do evento ainda nesta quarta-feira, independentemente do tempo. Mas por volta das 9 horas, a administração mudou de ideia e informou o adiamento por meio da assessoria de imprensa.

Desfile de 7 de Setembro adiado em Americana (4).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Desfile de 7 de Setembro adiado em Americana (17).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Desfile de 7 de Setembro adiado em Americana (9).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ainda assim, houve quem permanecesse nas proximidades do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, mesmo com a chuva. Apesar do adiamento, viaturas da Gama (Guarda Municipal de Americana), da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defesa Civil desfilaram, assim como integrantes da Fope (Força Pré-Militar Brasileira) e da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana).

A Banda Marcial do Senai improvisou uma pequena apresentação em um espaço coberto do CCL. O professor Odair Luís Nascimento afirma que foi uma maneira de agradar as pessoas que vieram para o desfile, que foi adiado para domingo, a partir das 9h.

Em Santa Bárbara, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) anunciou o adiamento no início da manhã. “A chuva atrapalhou bastante, pois contamos com as participações de crianças de escolas da rede pública e privada que dependem de transportes. Transferimos o desfile para o próximo sábado para acompanhar a apresentação que foi preparada com muito carinho”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

O desfile estava marcado para reunir 41 entidades e agremiações da cidade na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com concentração em frente ao Parque Araçariguama. Agora, o evento ocorrerá no próximo sábado, dia 10, das 8h às 12h.

Ato cívico

Em Nova Odessa, o ato cívico em alusão ao bicentenário da Independência do Brasil foi realizado no interior do Paço Municipal, em razão das chuvas.

A programação contou com a apresentação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, com a execução dos hinos nacional e do município, acompanhando o hasteamento das bandeiras. Alunos de escolas municipais também participaram.