Apartamento sofre ‘arrastão’ em condomínio de Americana

Daniele ficou dois dias fora e agora contabiliza o prejuízo - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Bandidos fizeram um “arrastão” no apartamento da repositora Daniele Duarte Ferreira Alves, 53, no Condomínio Vida Nova 1, na Praia Azul, em Americana. Ela ficou dois dias longe da moradia e, quando voltou, na última quarta-feira, percebeu a invasão. A vítima disse que os bandidos praticamente fizeram a mudança.

“Usando uma chave que deve ser micha, eles entraram e fugiram levando praticamente minha casa inteira. Furtaram minha TV, mesa, cadeiras, geladeira, cooktop, aparelho de som, aspirador de pó, cafeteira, micro-ondas, tablet e até a escrivaninha que eu guardava os perfumes. Levaram também várias coisas menores”, afirma Daniele.

Ela relata ainda que após o ocorrido conversou praticamente com todos os moradores do bloco de seu apartamento e ninguém viu nada.

“Fiquei sabendo que os criminosos não passaram com as minhas coisas na portaria. Desconfio que estão dentro do condomínio, mas ninguém quer falar nada sobre isso. Acho que tive um prejuízo de pelo menos R$ 50 mil”, diz a vítima.

Até o chuveiro

“Ainda estou abalada com tudo o que aconteceu e sem condições de voltar para casa. Os criminosos conseguiram levar até meu chuveiro com o cano”, completa.

A reportagem entrou em contato com o síndico do condomínio sobre as providências que seriam tomadas, mas não obteve resposta.

A vítima esteve no 4º Distrito Policial para registrar o boletim de ocorrência como furto. Até o fechamento desta edição os suspeitos não tinham sido localizados.

Nos próximos dias, a Polícia Civil vai tentar buscar imagens de câmeras do condomínio, bem como dos equipamentos de casas e estabelecimentos nas imediações.

Denúncias

Quem tiver alguma informação sobre o furto pode entrar em contato com o telefone 181 do disque denúncia, ou 153 da Gama (Guarda Municipal de Americana). Não é necessário fazer a identificação pessoal, e a ligação é gratuita.