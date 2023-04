Apam celebra Jubileu de Ouro com jantar dançante 

O presidente Carlinhos ladeado por parte dos colaboradores ao final de mais um dia de trabalho - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Em 25 de abril de 1973, nascia a Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana). De lá para cá, centenas de pessoas tiveram suas vidas impactadas pela entidade, que, ao longo do tempo, sempre fez a diferença na comunidade, inclusive fazendo jus ao slogan “investindo no cidadão futuro”. Tanto é assim, que em 2023, só na Creche Mary Araújo Scuro são atendidas 170 crianças, entre 6 meses e quatro anos de idade.

Atualmente, a associação é presidida pelo empresário Carlos Camargo, de 64 anos, um americanense nato conhecido pela dedicação ao serviço voluntário. “Sempre gostei muito da filantropia. Doar meu tempo em prol de atender a necessidade do próximo é algo que me motiva”, justifica ele.

Amor à primeira vista. Segundo o presidente, seu primeiro contato com a Apam aconteceu em 2003, por intermédio de um grande amigo, José Odécio de Camargo, que hoje ele considera seu padrinho e por quem nutre muita gratidão. “Ele me colocou na Apam e eu abracei essa causa de corpo e alma”.

Nessas mais de duas décadas, além de ter feito parte da administração em outros cargos, o empresário também foi presidente em outras oportunidades, assim como vice-presidente, cargo inclusive que ele assumirá na próxima gestão.”Aqui, a gente sempre está trabalhando para fazer cada dia mais o que é melhor para a entidade”.

Entre as grandes conquistas da diretoria de Carlinhos, como é carinhosamente conhecido pelos amigos, está a certificação do Iso 9001, o que em outras palavras significa dizer que a entidade está apta a fornecer atendimento educacional e integração social dos atendidos, trabalhando de forma pedagógica, cultural, artística e esportiva, atendendo os requisitos aplicáveis e buscando a melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão de qualidade. “Conquistamos em 2014 e até hoje mantemos, então, para nós é um orgulho muito grande”.

Entre os benefícios que esse tipo de reconhecimento pode trazer a uma entidade está a garantia de que seus serviços são confiáveis e de qualidade, pois foi auditada, comprovando que atua seguindo normas internacionais.

Além dessa grande conquista, a modernização das instalações, melhorias para acessibilidade, novos espaços como salas e banheiros, assim como a conclusão da obra do prédio onde funciona o Safa (Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora) e o tradicional bazar, são apenas algumas. “É muito gratificante perceber o quanto as pessoas que visitam nossos espaços ficam encantadas com nossa estrutura”, comenta o presidente.

Serviços. Ao contrário do que muita gente possa pensar, a Apam não é só creche. Além desse serviço, ela tem o trabalho com o Safa e com o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que diferente dos demais, não funciona no Jardim Alvorada e sim na Praia Azul.

Para prestar tantos atendimentos, a entidade conta com 38 colaboradores, divididos em quatro processos: creche, ttelemarketing, SCFV e o Safa. “Para desenvolver todas essas frentes estamos sempre visitando outras entidades, observando o que de bom estão fazendo por aí, para depois implantar algo ainda melhor aqui na Apam”, explica Carlos.

Os 50 Anos. De acordo com o presidente, um dos pilares da entidade é a Loja Maçônica Coronel William H. Norris, 151, que sempre atua de forma intensa nas ações sociais promovidas pela Apam. “Ela está por trás de nossa administração e os membros estão sempre colaborando conosco”.

Além deles, muitas empresas, empresários e pessoas físicas colaboram com a entidade, entre eles o empresário, já falecido, Florindo Corral, fundador da FAM (Faculdade de Americana), e o atual diretor-geral da faculdade Gustavo Azzolini. “Na época, firmamos uma importante parceria com eles, na qual nossos professores conseguiram bolsas para cursar pedagogia. Somos muito gratos por tudo”, ressalta Carlinhos.

Motivos para comemorar. Uma curiosidade interessante é que como a entidade tem 50 anos, muitas crianças que um dia foram atendidas pelo projeto cresceram e já estão na terceira geração da mesma família, sendo atendida pela Apam. “É um grande prazer ver que pessoas que passaram por aqui agora trazem seus descendentes, inclusive porque é sinal de que o trabalho está sendo bem feito”.

Festa. Para celebrar os 50 anos da Apam, no próximo dia 29 de abril, o “Grupo em Ajuda” – história que já contamos aqui na NQI – estará ajudando a promover junto com a entidade, um Jantar Dançante. O evento acontecerá no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso) e terá como atração principal Ray Conniff The Tribute Show. Os ingressos, custam R$ 100 e podem ser adquiridos na própria Apam. “Essa é uma comemoração muito justa e agradeço o pessoal do grupo, em especial ao Robson Borsato, porque é uma linda maneira de divulgar e entidade”.

Para finalizar, ciente de que já deixou o seu legado nessa história de 50 anos, Carlinhos ressalta a importância dos ex-presidentes e deixa um recado para as próximas gerações.

“Todos que passaram por aqui, de alguma forma deixaram sua contribuição. Faço parte desse grupo e desejo que os próximos também consigam desenvolver um bom trabalho”. Mais informações sobre a entidade pelo (19) 3475-7200.