Apae volta a fazer apelo por doações para pagar 13º em Americana

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana não conseguirá pagar o 13º salário dos colaboradores. Nesta quarta-feira, a instituição enviou um comunicado à imprensa informando que a situação financeira da entidade ainda é delicada, o que tem dificultado alguns pagamentos.

Em nota, a associação esclarece que as emendas parlamentares intermediadas pelos deputados federais Vanderlei Macris (PSDB) e Marcio Alvino (PL), num total de R$ 710 mil, ainda estão em processo de conclusão, portanto, sem data prevista para o recebimento.

A Apae afirma ainda que apesar de o convênio com a prefeitura prever o pagamento mensal de R$ 95 mil pela prestação de serviços na área de inclusão com responsabilidade, a associação recebe de acordo com a medição de frequência.

Por conta disso, desde que a parceria foi renovada, em agosto, a entidade recebeu metade do teto mensal previsto. “Entretanto, os gastos fixos continuam os mesmos (estrutura, folha de pagamento, entre outros)”, traz trecho da nota.

Atualmente, a entidade mantém 122 colaboradores. Do total, 39 funcionários são cobertos por convênios, o que garante o recebimento integral dos salários e do 13º. Os 83 restantes são mantidos exclusivamente pela instituição. Para quitar o 13º deles são necessários R$ 125 mil.

A instituição atende 1.100 pessoas com deficiência, desde o nascimento até a idade adulta, totalizando cerca de 15 mil procedimentos por mês. “Precisamos muito do apoio da sociedade através de ajuda financeira, o que pode ser efetivado por meio de nossos projetos de telemarketing, empresa solidária, inclusão no mercado de trabalho, doação ao bazar e participação nos eventos”.