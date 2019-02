Apae promove curso de libras em Americana

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana está com inscrições abertas para curso básico de libras. O público-alvo envolve profissionais de diversas áreas e demais interessados na comunicação com deficientes auditivos.

O valor por aluno é R$ 400, sendo R$ 100 como taxa de matrícula e mais duas parcelas de R$ 150. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (19) 2108-9394 ou pelo e-mail apae@apaeamericana.com.br.

As aulas terão início no dia 9 de março. Elas serão ministradas pela professora Iracema Ferreira e serão realizadas sempre aos sábados, das 8h às 10h. O curso acontecerá na sede da Apae, na Rua Abrahim Abraham, 97, no Parque Residencial Nardini. A carga horária será de 20 horas.

A Apae é uma entidade filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos. Atualmente conta com 108 funcionários e atende por mês cerca de mil pessoas com deficiência desde o nascimento até a idade adulta.