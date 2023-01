Apae e LIBERAL: comunicar para incluir

A partir do dia 30 desse mês, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana ganhará um espaço na Rádio Clube AM 580, uma das emissoras do Grupo Liberal. A participação da entidade será semanal – às segundas e sextas – e entrará no programa Liberal no Ar (das 13h às 14h30), comandado pelo jornalista Jairo Silva.

O “Minuto Apae” encerrará o programa e trará sempre um especialista trazendo informação relevante para o universo PCD (Pessoa com Deficiência).

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani visitou a Apae; na foto, o presidente da entidade Roberto Cullen Dellapiazza e parte dos colaboradores – Foto: Arquivo Pessoal

“Semana passada, fomos visitar a entidade e ficamos encantados como as coisas mudaram por lá. Está tudo muito bonito, bem cuidado, então, firmamos essa parceria, até porque acreditamos que esse trabalho social também é nosso papel. Muitas vezes, não conseguimos apoiar financeiramente, mas podemos dar visibilidade oferecendo espaço para informar as ações realizadas pelas entidades, inclusive, essa é uma da essências do Notícias que Inspiram. Assim, queremos trabalhar para ajudar a melhorar ainda mais o trabalho das entidades, seja envolvendo as empresas parceiras do jornal, ou mesmo promovendo eventos”, explica Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal e idealizador da editoria NQI.

Linguagem Brasileira de Sinais

Além do programa de rádio, a visita de Giuliani à sede da Apae também rendeu outra parceria relacionada a um curso gratuito para os colaboradores do grupo. “Os colaboradores do LIBERAL que tiverem interesse poderão fazer um curso para aprender Libras, uma maneira de facilitar a comunicação entre as pessoas e também promover a inclusão”, pontua Giuliani.

O presidente da Apae, Roberto Cullen Dellapiazza, apresentando a nova sala de inclusão digital que em breve deve receber computadores – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Com o passar do tempo, outras empresas, entidades e repartições públicas também terão acesso ao curso.

“Acreditamos que assim contribuiremos para importantes melhorias sociais, de qualidade de vida, de participação, cooperação e fortalecimento social”, afirma o presidente da Apae, Roberto Cullen Dellapiazza.

Parceria com o Liberal

O presidente da entidade explica que essa parceria com o Grupo Liberal faz parte do projeto idealizado para entidade e dessa nova proposta para a comunidade.

A Casa Funcional já existe há pouco mais de um ano e funciona como uma espécie de laboratório para usuários autistas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“A princípio, imaginávamos fazer um podcast, com objetivo de orientar, informar e esclarecer dúvidas em relação à causa da pessoa com deficiência. Com essa parceria, temos a oportunidade de divulgar nossas especialidades e serviços ofertados. A verdade é que apesar dos 54 anos de existência, nesses últimos três anos passamos por muitas mudanças e melhorias. O Liberal será o canal oficial de divulgação de tudo isso”, aponta.

Liberal de Portas Abertas

De acordo com Giuliani, o grupo está de portas abertas para outras entidades que desenvolvam um trabalho sério na comunidade. Um exemplo disso é a confirmação por parte do diretor de que em 2023 haverá a segunda edição do “Arraiá do Liberal”, uma festa junina que no ano passado foi de grande valia para seis entidades beneficentes.

A instuição ganhou duas recepções, separando a entrada dos usuários do SUS com a dos usuários do ABA e convênio – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Esse ano, queremos beneficiar outras entidades, sempre com o intuito de fortelecer o trabalho social”, diz Giuliani. O evento deve acontecer nos dias 27 e 28 de maio. “A ideia é que nossa festa abra a temporada para outras quermesses das quais seremos parceiros”.

A Apae foi uma das entidades beneficiadas pelo evento. Com a verba arrecadada, conseguiu investir na carteira de identificação dos usuários.

“Essa carteirinha é uma espécie de crachá que o usuário da Apae utiliza aonde quer que ele vá. Nela, há um QR Colde onde a família, orientada pela entidade, coloca em um espécie de prontuário todas as informações importantes do usuário, como qual tipo de deficiência ele tem, medicamentos etc. Assim, para qualquer eventualidade será possível identificar com quem está lidando e assim fazer uma abordagem mais assertiva”, pontua Roberto.

Piscina terapêutica que foi remodelada e possui elevador para cadeirantes, suporte elevado e aquecimento – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Conheça como está a nova cara da Apae

Após encerrar a primeira gestão, o presidente da Apae, Roberto Cullen Dellapiazza, e sua equipe, fazem um balanço positivo dessas primeiras sementes plantadas.

A estrutura foi totalmente remodelada, com a criação de novas salas de DI (Deficiência Intelectual), TEA (Transtorno de Espectro Autista), de estimulação sensorial para bebês, além de muitos outros projetos, como o ligado ao meio ambiente, arrecadando tampinhas de garrafas em parceria com escolas estaduais, municipais e particulares, ou mesmo com o trabalho de triagem feita por presos do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

O corredor da área da escola também foi reformado e está de cara nova para receber os alunos que retornam no dia 25 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Somado a tudo isso, conquistaram reconhecimento da comunidade e se tornaram referência para outras associações da região e do Brasil que identificam no trabalho desenvolvido em Americana, um exemplo a ser seguido.

“Recebemos muitos contatos de várias Apaes que se interessam pela maneira que atuamos aqui. O próprio Minuto Apae não será algo só nosso. A causa da deficiência é muito ampla, então, podemos tentar aglutinar todas as demandas. Mesmo estando sob orientação da Apae de uma forma indireta estaremos ajudando a organizar as pautas que se fazem necessárias. Nossa equipe está extremamente motivada para iniciar essa nova etapa”, avalia o diretor.

“Queremos que a comunidade tenha acesso à informação sobre a inclusão. Por essa razão, o Minuto Apae será tão importante. Assim, conseguiremos impactar diretamente as famílias, além de mostrar o que a entidade faz, porque tem muita gente que não sabe. Além disso, queremos despertar nas pessoas a consciência sobre a importância da inclusão, promovendo uma capacitação sobre como elas podem lidar com os deficientes, uma convivência extremamente necessária em uma sociedade que busque ser justa para todos” Roberto Cullen Dellapiazza, presidente da APAE

“Minha impressão foi a melhor possível dessa nova Apae. Todos estão de parabéns. A diretoria encabeçada pelo Roberto foi reeleita para mais um mandato e essa reeleição é importante para manter

a gestão com um olhar mais administrativo, que mesmo com poucos recursos está conquistando muitas vitórias e promovendo importantes mudanças, não apenas na parte física e estrutural, mas também no conceito do que é a entidade e o que ela oferece para a comunidade” Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal

“A Apae está passando por uma mudança radical. Agora, essa transformação chegou na educação e por isso estamos muito felizes e gratos ao Roberto e aos demais gestores. Quando os alunos voltarem no dia 25 para iniciarem o ano letivo de 2023, terão uma grande surpresa. Está tudo renovado e pronto para que os professores possam trabalhar a parte pedagógica, através da tecnologia para melhorar o desenvolvimento dos alunos que são da escola de educação especial e ensino ffundamental para alunos com deficiência intelectual e autistas” Giovana Rodrigues Pereira, coordenadora pedagógica

Estou tendo muita facilidade com o trabalho de avaliação psicológica e neuropsicológica que faço aqui. Do ponto de vista da psicologia e suas resoluções, temos muitas normas e procedimentos de acordo com cada faixa etária. Aqui, temos acesso a esses instrumentos, temos uma facilidade de solicitar o que é preciso. Por essa razão, minha expectativa é que consigamos conquistar uma avaliação positiva por parte das famílias e que ao enxergarem o trabalho da entidade, possam se tornar multiplicadores de informação sobre o trabalho que a Apae faz” Carolina Munhoz, psicóloga, especialista em neuropsicologia e colaboradora da Apae

Uma palavra que resume bem a ABA (análise do comportamento aplicada ou análise comportamental aplicada) para o espectro autismo é a qualidade de vida. É isto que buscamos aqui na

Apae. Nosso trabalho é fazer com que essas pessoas, crianças, adolescentes ou adultos, consigam sobreviver. Nesse ponto, queremos que eles coloquem em prática em casa o que aprendem aqui na Casa Funcional. Hoje, nós somos uma das primeiras entidades do terceiro setor que aceita um público adulto dentro do espectro, algo que não é muito falado, mas que precisa ganhar espaço” Thiago da Silva, psicólogo pós-graduado em análise de comportamento aplicado, pós-graduando em neuropsicologia e colaborador da Apae há um ano