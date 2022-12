Apae e casa no Parque Novo Mundo vencem concurso de decoração natalina

Prefeito de Americana enalteceu a iniciativa e disse que o concurso mobilizou a população para resgatar o espírito do Natal

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) anunciaram nesta quarta-feira os vencedores do Concurso de Decoração Natalina 2022. A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais) foi a vencedora na categoria empresa, enquanto Neide Rodrigues, do Parque Novo Mundo, venceu mais uma vez a categoria residencial.

Para o prefeito Chico Sardelli (PV), a ação foi positiva. “O concurso mobilizou a população para resgatar o espírito do Natal, estimulando a criatividade e participação das famílias e das empresas e funcionários. Agradecemos a parceria com a Acia e a todos que colaboraram”, disse.

O presidente da Apae de Americana, Roberto Dellapiazza, destacou que a celebração do Natal através da decoração tem o intuito de agradecer após as dificuldades do período pandêmico.

“A ideia de enfeitar a fachada da Apae para o Natal teve como objetivo demonstrar para a comunidade a nossa gratidão, em primeiro lugar a Deus e, em segundo lugar, à nossa comunidade. Tivemos muitas dificuldades, barreiras a serem vencidas. Essa foi a maneira que encontramos de retribuir, com uma fachada bem bonita para que as pessoas possam se alegrar”, afirmou ao LIBERAL.

Por sua vez, Neide diz que a decoração de sua casa atrai pessoas até da capital do Estado. “Veio uma família de São Paulo, porque o parente mora aqui, mandou foto e eles vieram pessoalmente para ver. Teve uma senhora que veio de Piracicaba. A gente gosta, fazemos com muito amor”, comentou a moradora.

