Apae de Americana realiza 1º Simpósio de Autismo em 21 de setembro

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana realizará seu 1º Simpósio sobre Autismo no dia 21 de setembro, a partir das 8h, no auditório vermelho do campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) – Avenida Cillo, 3.500, Parque Universitário.

O evento tem o objetivo de conscientizar e disseminar informações essenciais para a compreensão e melhor tratamento das pessoas diagnosticadas com o espectro autista.

Campus Maria Auxiliadora do Unisal – Foto: Unisal/Divulgação

O evento é aberto a todos os públicos e os ingressos estão disponíveis pelo site apaeamericana.com.br. O primeiro lote está sendo vendido por R$ 200.

O simpósio trará os psicólogos Thiago Silva, com o tema “manejo comportamental”; Ana Luiza Chegatti, para falar sobre intervenção comportamental para casos de seletividade alimentar; Kelvis Sampaio, com a temática “educação especial”; Dário Teixeira, com o tema “repertório de habilidades e o brincar funcional para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista)”; Cintia Perez Duarte, falando de considerações sobre a efetividade da intervenção em ABA (Análise do Comportamento Aplicada, traduzido do inglês); e o neurologista Marcos Duran, com o tema “diagnóstico TEA”.

Além dos profissionais, Viviam Elena Ribeiro Barboni, mãe de um autista de 12 anos, vai falar sobre inclusão e autismo. Já Roseli Claro, de 53 anos, vai compartilhar sua experiência como autista.

A ideia desse evento é construir um novo olhar sobre o espectro autista, falando sobre as abordagens terapêuticas, políticas de inclusão social e estratégias para atender às especificidades do indivíduo com autismo, buscando esclarecer as dúvidas do público presente.

“É uma gratificação capacitar pessoas sobre um assunto tão importante, o autismo”, diz Roberto Dellapiazza, presidente da Apae de Americana.

A entidade é uma associação beneficente e sem fins econômicos, de caráter educacional, cultural, assistencial e de saúde, localizada na Rua Abrahim Abraham, 97, no Parque Residencial Nardini.

Programação

8h30 – Thiago Silva

Psicólogo clínico, atuante com terapia para pessoas com TEA e familiares

Tema: Manejo comportamental

9h – Vivian Elena Ribeiro Barboni

Mãe de um menino de 12 anos, autista, diagnosticado com TDAH e TOC

Tema: Inclusão e autismo

10h – Ana Luiza Chegatti

Psicóloga graduada pela PUC Campinas e especialista em ABA

Tema: Intervenção comportamental para casos de seletividade alimentar

11h30 – Roseli Claro

Tem 53 anos, foi diagnosticada aos 3 anos e está inserida no mercado de trabalho desde os 14 anos

Tema: Compartilhar a sua experiência como autista

13h30 – Marcos Duran

Neurologista, especilista em neurologia pediátrica

Tema: Diagnóstico TEA

14h30 – Kelvis Sampaio

Psicólogo clínico, atuante com terapia para pessoas com TEA e familiares

Tema: Educação especial

15h30 – Dário Teixeira

Psicólogo, especialista em análise do comportamento aplicada, saúde mental e psiquiatria

Tema: Repertório de habilidades e o brincar funcional para crianças com TEA

16h30 – Cintia Perez Duarte

Psicóloga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento

Tema: Considerações sobre a efetividade da intervenção em ABA

