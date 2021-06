Apae de Americana inicia venda de combo julino

A retirada será no dia 24 de julho, por meio do drive-thru, das 17h às 20h30

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana iniciou a venda de um combo com comidas típicas de festa julina para a 1º Festa Caipira da associação. A retirada será no dia 24 de julho, por meio do drive-thru, das 17h às 20h30.

As vendas são para ajudar a instituição se manter. Para solicitar um combo, o interessado poderá reservar pelo WhatsApp (19) 99285-1647.

Depois de reservá-lo, as vendas serão online através de Pix , transferência bancária ou ainda por depósito. Após concluir a compra, basta enviar o comprovante pelo WhatsApp.

O combo com comidas julinas contém dois cachorros-quentes, duas maçãs do amor, um bolo de milho, um vinho quente, uma canjica, um curau, um cuscuz, um pote milho e doces típicos diversos. O valor do combo é 50 reais.

A retirada pelo drive-thru será na rua atrás da entrada principal da Apae, na Rua Cristóvão Colombo s/n, no Parque Residencial Nardini, em Americana.

Confira as formas de pagamento disponíveis:

Chave Pix

19 99285-1647 (celular)

Depósito ou transferência

Banco do Brasil

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana – Apae

Agência: 0319.0

Conta Corrente: 84.402-0

CNPJ 43.262.708.0001/23