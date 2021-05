Apae de Americana adere à redução de jornada e atendimentos são afetados

Sem condições financeiras, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana aderiu à redução de jornada de trabalho e dos salários na tentativa de diminuir o déficit da folha de pagamento. A medida, no entanto, afetou o atendimento aos usuários.

“Os funcionários tiveram, em sua grande maioria, a jornada de trabalho reduzida em 50%. Então, vamos ter uma redução de 50% no impacto financeiro. Isso muito nos preocupa, porque nesse momento a gente poderia estar atendendo”, afirmou o presidente da instituição, Roberto Cullen Dellapiazza, durante participação na sessão ordinária desta quinta-feira, na Câmara de Americana.

Presidente da Apae explicou a situação da entidade durante sessão da CM de Americana – Foto: Claudeci Junior / Câmara de Americana

De acordo com ele, a entidade está fazendo de tudo para afetar o mínimo possível os atendimentos. “Estamos seguindo aquela orientação que já nos foi passada, de fazer atendimento híbrido, parte presencial e parte home office”, declarou.

Em abril, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou e publicou no DOU (Diário Oficial da União) uma MP (Medida Provisória) que institui o novo BEM (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), que permite às empresas reduzir a jornada e os salários de seus funcionários, como forma de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O programa terá duração inicial de 120 dias.

Neste mês, mais da metade dos funcionários da instituição ficou sem receber o salário integral. Segundo o presidente, dos 122 colaboradores, apenas 41 receberam a remuneração total, o que corresponde a R$ 83 mil dos R$ 310 mil previstos com a folha de pagamento. Faltaram R$ 120 mil para quitar integralmente os salários. “Fizemos um compromisso de pagar essa diferença até 30 de julho, mas estamos em busca de soluções para pagarmos o mais rápido possível”.

Os 41 funcionários que receberam integralmente são cobertos por três convênios. Os demais são mantidos exclusivamente pela instituição. “Por causa da redução estamos tendo um impacto menor no caixa da entidade, que pode perdurar por até quatro meses. Mas quando a folha voltar, a situação vai ficar ainda mais crítica se não conseguirmos um novo financiador, novos recursos. Vai coincidir com a chegada da primeira parcela do décimo terceiro e a folha vai voltar na sua integralidade”, afirmou Roberto.

Os deputados federais Vanderlei Macris (PSDB) e Cezinha de Madureira (PSD) se comprometeram a destinar R$ 410 mil e R$ 500 mil, respectivamente, à Apae, ainda neste ano, por meio de emendas parlamentares. A instituição atende 1.100 alunos.