Apadrinhando uma boa causa em benefício das crianças

Proposta é cuidar das crianças num spa, com dicas de cuidados com higiene pessoal e outros benefícios

As ONGs Alec (Associação Livres em Cristo) e Semear, que atuam no auxílio a crianças no Parque da Liberdade, em Americana, firmaram parceria para promover uma ação que ocorrerá no dia 17, na quadra da Alec.

Ação ocorre no dia 17, na quadra da Alec – Foto: Divulgação

A proposta da iniciativa é cuidar das crianças num spa, onde elas terão dicas de cuidados com higiene pessoal, entre outros benefícios. A ideia é atender 300 crianças.

Para viabilizar a iniciativa, eles estão buscando apadrinhamento no valor de R$ 40. Além das atividades e do kit, as crianças também ganharão um lanche oferecido em parceria com McDonald’s, além de bolos e doces da padaria Be coffee. Mais detalhes no Instagram @eusoualec.