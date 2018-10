Aos 92 anos, homem busca raridades de orquídeas

A 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Americana se encerra neste domingo nos pavilhões da Fidam (Feira Industrial de Americana) e já é sucesso de público. Neste sábado, um dos milhares de visitantes foi o colecionador Rubens Ferreira Gomes, de 92 anos, que foi ao local em busca de raridades, e acabou encontrando. Promovido pelo Círculo de Orquidófilos de Americana com apoio do Grupo Liberal de Comunicação, o evento tem entrada gratuita, das 8 as 17 horas.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Com passos lentos auxiliados por uma bengala, Rubens percorreu a exposição observando atentamente os arranjos. Ir a exposições, segundo o colecionador paulistano, é seu principal hobby, seguido da paixão por cuidar de suas quase 50 orquídeas. Apesar da idade, ele leva na memória o calendário de exposições que irá até o fim do ano.

“Eu vou sempre em exposições, semana que vem não tem, mas na outra vou no Jardim Botânico, em São Paulo. Em novembro tem em Campinas e na Rua São Joaquim, em São Paulo, também. Vou em todos os lugares, vou passear. Outros divertimentos, para mim, não servem”, afirmou.

Rubens contou ainda que se interessa principalmente pelas orquídeas raras, e elogiou a exposição de Americana. “Aqui está muito bonito, é bem grande. Eu gosto de ver orquídea rara, não as comuns, que tem no supermercado. Gosto de procurar as raras”, disse.

EXPOSIÇÃO. De acordo com o presidente do Círculo de Orquidófilos, Ademilson de Godói, as raridades buscadas por Rubens estão disponíveis na exposição. “Existe um pódio onde estão as eleitas, são 24 que o júri julgou as melhores da exposição, ali não dá para escolher uma, são as melhores, vale a pena passar e ficar alguns minutos. É uma riqueza, tem muita informação, muitos traços. São coisas que a gente não vê no dia a dia. Nós temos as raridades, é a parte de coleção que tem de tudo, as mais cobiçadas, mais caras, coisas que não tem preço”, afirmou.

Além das plantas expostas, há também oito produtores (seis de São Paulo, um de Minas Gerais e um do Rio de Janeiro) comercializando a planta a preços populares. O local conta também com praça de alimentação.