Aos 65, morre o advogado Raul Brisolla Junior, em Americana

O advogado Raul Leme Brisolla Junior, de 65 anos, um dos fundadores do PT de Americana, morreu na manhã desta segunda-feira (15).

O velório acontece a partir das 16h no Cemitério da Saudade, em Americana. O sepultamento será nesta terça-feira (16), às 10h30.

A informação foi confirmada pelo ex-deputado estadual Antonio Mentor de Mello Sobrinho, seu cunhado. Raul lutava contra um câncer de próstata. Ele estava internado na clínica São Lucas, de acordo com Mentor.

O advogado trabalhou na câmara durante 21 anos, até o início de 2019, quando deixou a função de assessor jurídico. Raul Brisolla foi o primeiro candidato do PT a prefeito de Americana, em 1982. “Foi a ficha número 1 do PT. O filiado número 1 do PT de Americana”, disse Mentor ao LIBERAL.

No mês passado, o Legislativo aprovou um projeto que concedia ao advogado o título de Cidadão Americanense. A proposta foi aprovada por unanimidade. A solenidade para entrega da honraria estava em processo de agendamento pelo cerimonial da câmara.

Raul Brisolla nasceu em Rio Claro, em 1954, e sua família mudou-se para Americana no ano seguinte, quando o pai, que era escrivão da polícia, veio trabalhar no município, segundo informações do projeto de decreto legislativo de Cidadão Americanense.

De acordo com Mentor, o advogado e cunhado será lembrado pela seriedade, equilíbrio e capacidade política e intelectual. Ele deixa esposa, duas filhas e uma neta.

NOTA DE PESAR

Na tarde desta segunda-feira, a Câmara de Americana divulgou nota de pesar pelo falecimento do advogado. Segundo o Legislativo, Raul Brisolla atuou como assessor técnico e assessor jurídico da câmara de 1998 a 2018.

“Os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Americana solidarizam-se e expressam suas condolências aos familiares e amigos. Que a dor da perda se encontre com o orgulho da lembrança de um pai dedicado, um marido exemplar e um cidadão irrepreensível”, diz a nota assinada pelo presidente da câmara, Luiz da Rodaben.

BIOGRAFIA

Nascido em Rio Claro, em 12 de janeiro de 1954. Sua família mudou-se para Americana em 1955, ocasião em que seu pai, promovido na carreira de escrivão de polícia, veio trabalhar na Polícia Civil de Americana.

Formado em 1977 pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, foi membro do 4º Conselho Regional de Prerrogativas da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, na gestão 2013/2015. Foi sócio do escritório Brisolla Advogados de Americana.

Participou ativamente da vida política e social de Americana. Nos anos 70 e 80 atuou junto aos movimentos sociais que lutavam pelo restabelecimento das liberdades públicas. Foi membro da coordenação do “Movimento Diretas Já” na cidade, a partir de 1984.

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, atuou ativamente na sua formação, tendo sido presidente da Comissão Municipal Provisória e, em seguida, eleito e reeleito para a presidência da Comissão Executiva.

Foi também o primeiro candidato do PT a Prefeito de Americana, em 1982, ficando em 5º lugar entre 13 candidatos naquela primeira eleição do partido.

Foi procurador jurídico da Prefeitura de Americana (1978-1982 e 1986-1988) e diretor do Departamento dos Negócios Jurídicos (1989-1990). Com a criação do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Americana) em 2003, foi membro ativo do conselho de 2003 a 2016.

Foi membro do conselho deliberativo do Flamengo Futebol Clube de Americana, tendo sido diretor jurídico da entidade no mandato 2005-2007, cuja diretoria realizou um intenso trabalho de recuperação financeira do clube, saneando as altas dívidas que vinham a cada dia inviabilizando a continuidade de suas atividades sociais.

Com um grupo de voluntários, fundou a entidade filantrópica “Amigos na Caridade”, instituição que presta auxílio gratuito aos que precisam de equipamentos hospitalares e pessoais para recuperação de sua saúde.

As informações da biografia foram informadas pela assessoria de imprensa da câmara.