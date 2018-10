Aos 53 anos, morre a professora Sílvia de Godoy Lopes Ribeiro

Morreu na madrugada deste domingo (28) a professora Sílvia de Godoy Lopes Ribeiro, aos 53 anos. De acordo com informações, a docente estava internada no Hospital Unimed de Americana e lutava contra um câncer. Ela deixa o marido Osmar Lopes Ribeiro. “A dor é imensa nesse momento e peço a Deus que em sua imensa bondade a receba de bracos abertos para vida eterna”, escreveu ele em seu perfil nas redes sociais. O prefeito Omar Majar e a secretária de Educação de Americana, Evelene Ponce Medina, lamentaram a morte da profissional.

A professora americanense era funcionária da prefeitura há mais de 30 anos e lecionava no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) “Professora Philomena Magaly Makluf Rosseti”, no São Vito. O corpo está sendo velado no Cemitério da Saudade e será enterrado às 14h de amanhã, segunda-feira, já que os familiares aguardam parentes vindos da Suíça para realizar o sepultamento. Foto: Reprodução_Facebook

Por meio de nota, a secretária de Educação de Americana, Evelene Ponce Medina, afirmou que a professora fará muita falta. “Nós perdemos uma grande amiga e nossa cidade perdeu uma profissional maravilhosa. Professora da Rede Municipal de Americana há mais de 25 anos, uma mulher de fibra e competência. Sempre pronta a ajudar o próximo, com serenidade e um sorriso no rosto. Desejamos muita paz e fé a toda família neste momento tão difícil”, disse.

O prefeito Omar Najar (MDB) também se pronunciou por meio de nota oficial. “Depois de tanta dedicação a Americana e à Educação, só posso lamentar esta perda e desejar conforto à família em um momento tão difícil”, lamentou.