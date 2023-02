Aos 18, jovem passa em quarto lugar em medicina na USP

Carine de Almeida conseguiu o feito após um ano de estudo autônomo; vestibular da USP é um dos mais concorridos do Brasil

Carine diz ter mantido uma rotina diária e organizada de estudos para o vestibular - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Após um ano de dedicação, a sonhada aprovação em medicina chegou para a moradora de Americana, Carine de Almeida. Aos 18 anos, a jovem foi aprovada no vestibular da USP (Universidade de São Paulo), ficando em 4º lugar na classificação dos candidatos. Após terminar o ensino médio, em 2021, ela estudou por conta própria até conseguir a aprovação para estudar no campus da universidade em Bauru.

O vestibular da USP é um dos mais concorridos do Brasil. Em 2022, para cursar medicina em Bauru, a concorrência foi de 96,1 candidatos por vaga. Na maior parte dos casos, os candidatos que almejam o curso precisam fazer, ao menos, um ano de cursinho após o término do ensino médio.

No caso de Carine, que estudou em um colégio particular desde o 2º ano do ensino fundamental, a preparação foi diferente. Após completar o ensino médio e não conseguir a aprovação direta, a jovem passou a estudar por conta própria, assinando alguns cursinhos online que serviram de ferramenta para o estudo autônomo.

Ela afirma que, mesmo antes de decidir pelo curso de medicina, já estudava para prestar o curso mais difícil. Por conta disso, imaginou que sairia da escola e conseguiria a aprovação para ir direto à faculdade, o que não aconteceu.

“Eu terminei o ensino médio em 2021 e foi uma fase bem difícil. Eu já vinha me preparando para o vestibular, então tinha na minha mente que só o esforço e a preparação seriam suficientes para ser aprovada, para entrar na faculdade e não precisar fazer cursinho e ficar estudando por mais um ano, só que não foi o que aconteceu na realidade. Encarar isso foi uma coisa bem difícil, mas no final das contas foi necessário”, disse a estudante.

Durante a preparação no ano de 2022, Carine possuía um cronograma diário de estudos, que a ajudou na organização para o vestibular. Além disso, fazia cerca de dois simulados e uma redação por semana, que colaboraram para o desempenho de 81 acertos em 90 questões da primeira fase. Para ela, o apoio da família foi essencial para o sucesso.

“Meus pais e minha irmã sempre me apoiaram em tudo e me deram todo o suporte que eu precisei ao longo desse tempo. Foi uma coisa muito importante e que ajudou demais, eles são fator essencial da minha aprovação”, ressaltou a jovem, que ainda contou com acompanhamento de uma psicóloga durante o período. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle