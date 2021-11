Ao negar irregularidade, vereador e ex-diretora do HM falam em perseguição

Vereador Dr. Daniel e a mulher dele, Adriana Cardoso, pegaram um atestado médico em uma UPA de Hortolândia; eles afirmam que não estavam escalados como plantonistas no dia da festa

Em nota conjunta enviada no final da noite desta segunda-feira, o vereador Dr Daniel (PDT) e a mulher dele, a pediatra e ex-diretora técnica do HM (Hospital Municipal) de Americana, Adriana Carina Polito Cardoso, confirmam que os atestados médicos são verídicos e que, por lei, deveriam ser mantidos em sigilo.

“Sua guarda de responsabilidade do empregador, não sendo permitido expor qualquer informação sobre a doença do empregado sem consentimento”, trouxe a nota.

O casal pegou um atestado médico em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Hortolândia e foi a uma festa, em Goiás, no dia 30 de outubro. Ambos são médicos no hospital – eles afirmam que não estavam escalados de plantão na data do evento.

O casal foi ao aniversário da deputada federal Magda Mofatto (PL), em Caldas Novas – Foto: Reprodução

No texto, Dr. Daniel diz que sua entorse no tornozelo foi verificada após um tropeço, que sua esposa apresentou problemas gastrointestinais, sendo afastada do trabalho, e que em relação à viagem para Goiás, “a participação em evento social aconteceu em data distinta aos atestados apresentados, e em dia que ambos não estavam em escala de trabalho”. Eles esclarecem também que foi solicitado o serviço de um motorista para a viagem.

Em relação à Adriana, a nota ressalta ainda que ela passou por consulta ortopédica no dia 1º de novembro (segunda), e teve o joelho operado na cidade em Goiás.

Por fim, o documento levanta o que seria um perseguição da administração municipal. “Tudo isso pode ser tratado como retaliação às denúncias feitas por Dr. Daniel, estando vereador, e pela Doutora Adriana, justamente por discordarem com os atuais problemas apontados diariamente pela própria população que depende da saúde pública de Americana”.

O casal prometeu levar o caso aos órgãos competentes e acionar judicialmente quem os expôs.

O caso

O vereador pegou atestado para o dia 29 de outubro, uma sexta-feira. Já a mulher dele, apresentou dois atestados, um para o dia 28 e outro para os dias 1º e 2 de novembro, feriado de Finados.

O casal foi ao aniversário da deputada federal Magda Mofatto (PL), em Caldas Novas. Nas redes sociais da parlamentar, é possível ver fotos do vereador e da ex-diretora técnica do HM na festa.

De acordo com o setor de recursos humanos do hospital, pelo atestado apresentado por Dr Daniel, ele estava com luxação, entorse ou distensão das articulações. Já em um dos documentos apresentados por Adriana, constava uma referência a problemas gastrointestinais e em outro, dor articular.