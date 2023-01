Ao menos cinco moradores da região estão entre os presos em Brasília

Ao menos cinco moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) estão entre os presos pelos atos golpistas ocorridos em Brasília (DF) no último domingo (8).

Os nomes deles constam em lista de 412 pessoas que foram detidas pela Polícia Federal entre domingo e segunda-feira (9). A relação foi divulgada pela Seape (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) do Distrito Federal, na manhã desta terça-feira.

Maria Aparecida Medule fez vídeo em Brasília – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um dos moradores da região é Maria Aparecida Medule, de 51 anos, inspetora de alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, de Americana.

Em um vídeo em que fez caminhando rumo à Praça dos Três Poderes junto a outros golpistas, Maria Aparecida, conhecida como Cidinha, afirma que vai invadir o Congresso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eu trabalho na escola. Quem me conhece sabe, não acreditaram em nós. O Brasil é do Senhor, o Brasil é nosso. Não é de comunistas. Não estamos indo fazer o impeachment do Lula. Nós vamos invadir o Congresso e ninguém entra e ninguém sai. É assim que vai ser”, diz.

Não há informação se, de fato, ela participou da invasão e depredação de prédios como o do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal).

O LIBERAL conseguiu contato com um familiar da inspetora, que não quis comentar o assunto. Afirmou apenas que um advogado já foi constituído para representá-la. Questionado pela reportagem, entretanto, o parente não informou o nome do defensor.

Procurada, a Prefeitura de Americana afirmou que “não foi notificada da participação de servidores nas manifestações e aguarda o desenrolar da apuração conduzida pelas autoridades competentes para posterior manifestação”.

Maria Aparecida participava de um grupo de pais e professores que apoiava a adesão da escola Jonas ao programa nacional de escolas cívico-militares, criado em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A iniciativa, entretanto, não saiu do papel até agora.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), declarou em nota, na segunda-feira, que sempre atuou em defesa do diálogo e da democracia e, por isso, condena veementemente qualquer ato violento e de vandalismo.

A inspetora foi levada para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, assim como Edineia Paes da Silva dos Santos, 37 anos, que pelo menos até 2020 residia em Americana.

Os outros moradores da região presos são Haroldo Wilson Roder, de 57 anos, que já teve residência em Americana, mas, conforme publicação em suas redes sociais, teria se mudado para Nova Odessa em novembro de 2022; o autônomo Davi Emanuel Pereira Domiciano, de 41 anos, de Sumaré; e o operador de máquinas Givair Batista Souza, de 49 anos, também de Sumaré.

Os três foram levados para o Centro de Detenção Provisória 2, do Distrito Federal. O LIBERAL tentou contato com o trio pelas redes sociais ou por telefone, mas sem sucesso. Edineia também não foi localizada.

HORTOLÂNDIA

Reportagem do Estadão também traz que um morador de Hortolândia, identificado como Caio Enrico Lima, estava entre as pessoas que invadiram o Congresso Nacional. Ele afirmou não estar de acordo com o comunismo e justificou que atos totalmente pacíficos não resultam em nada, segundo o texto. O LIBERAL não conseguiu contato com Caio. Não há informações que apontam se ele foi preso.