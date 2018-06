Anúncio de 50 vagas atrai 800 para agência de empregos

Um anúncio de 50 vagas de emprego para o cargo de auxiliar de produção atraiu pelo menos 800 pessoas para uma empresa de recursos humanos de Americana na manhã desta quinta-feira. A People RH anunciou os postos de trabalho disponíveis para diversas empresas da região, chamando a atenção de desempregados que estão com dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Os atendimentos começaram às 8 horas, mas algumas pessoas chegaram ainda de madrugada no local para aguardar.

Na fila, muitas histórias de pessoas que buscam uma vaga, mesmo que seja temporária. A auxiliar administrativa Jéssica Santos, de 30 anos, está procurando emprego desde que a empresa onde trabalhava fechou as portas, há um ano e meio. “Está terrível, a área que a gente vê vaga estamos aceitando. Nesse período me chamaram para só duas entrevistas”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A ajudante geral Camila Mendes, de 26 anos, procura emprego há um ano. Como ela e a esposa estão desempregadas, a solução encontrada para pagar as contas são os ‘bicos’ e a ajuda dos familiares. “Já fiz entrevista que deixei documentos, fiz foto e exames, e não me chamaram para trabalhar”, disse Camila.

“Sou carteira branca e estou em busca da primeira experiência. Qualquer coisa que vir estou aceitando”, disse Isabela Cristina, de 18 anos.

As amigas Thais Helena, de 25 anos, e Aline dos Santos, de 24 anos, foram juntas esperar na fila para conseguir entregar um currículo. Ambas têm filhos pequenos e precisam trabalhar, mas não conseguem uma recolocação. “Está muito difícil, não sei nem se ainda tem mercado de trabalho, não arrumo nada”, disse Aline. “Tenho criança, pago aluguel e meu marido não está trabalhando”.

SURPRESA

Selecionadora da People RH, Mariana Corrêa contou que a empresa não esperava uma procura tão grande. Os candidatos foram agendados para entrevistas nas empresas que divulgaram os postos de trabalho e parte do número excedente de agendamentos disponíveis foi remanejada para outras vagas. O restante ficará no banco de dados da empresa e será remanejado com o tempo. “Acredito que essa fila se formou porque muita gente não conhecia a empresa e após a divulgação ficaram conhecendo, vieram até pessoas de Sumaré para as vagas.” Os atendimentos foram finalizados no final da tarde.