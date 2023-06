Anuário Sabores chega aos assinantes a partir desta terça

Em 92 páginas, revista traz reportagens do universo gastronômico regional - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Assinantes de revistas do Grupo Liberal recebem, a partir desta terça-feira, a 2ª edição do Anuário Sabores, que traz assuntos relacionados ao universo gastronômico. A publicação especial também estará disponível para compra nas bancas de Americana e na sede do Grupo.

Em 92 páginas, o anuário propõe um passeio pela gastronomia da cidade e da região. O destaque é a reinvenção do churrasco a partir de novos cortes nobres e da evolução de técnicas capazes de elevar o preparo a uma nova categoria.

“Querido pelos brasileiros e sempre presente em reuniões familiares, de amigos e nas comemorações das mais diversas, o hábito de assar a carne na churrasqueira faz parte do nosso dia a dia, mas o que já era bom, está ficando cada vez melhor”, revela a editora Valéria Barreira.

A revista traz reportagens sobre o mercado da cerveja artesanal, que vem ganhando cada vez mais adeptos, e da cachaça, bebida destilada que é a cara do Brasil e base para a popular caipirinha.

Entretanto, há matérias para todos os gostos. Quem se interessa pela milenar culinária mexicana poderá conhecer melhor sua história, influências e tradição. Fãs de hambúrgueres conferem como é possível fugir da mesmice na preparação, garantindo experiências sensoriais, a partir da combinação de acompanhamentos.

Quando o assunto é sobremesa, a reportagem se debruçou sobre tortas doces, que possuem diversos sabores e possibilidades de preparos e relembrou a história dos sorvetes artesanais e gelatos, cada vez mais procurados em um mercado que valoriza receitas mais saudáveis.

FAMÍLIAS. Ressaltando a ligação entre comida e afeto, o Anuário Sabores conta histórias de famílias que preservam suas receitas, perpetuando-as de geração em geração. Para finalizar, visando ajudar o leitor a escolher o que pedir para comer, a coluna Eclética traz sugestões dos chefs dos estabelecimentos gastronômicos presentes na edição.