Anuário Noiva retorna em setembro

As tendências e novidades do universo dos casamentos voltam à pauta do Grupo Liberal com a nova edição do Anuário Noiva, que ficou dois anos sem ser lançado por conta da pandemia da Covid-19.

E o momento não poderia ser mais oportuno. A demanda reprimida durante as restrições sanitárias agora está sendo atendida, marcando a alta de casamentos e festas. A revista tem veiculação prevista para 21 de setembro.

“Estamos na fase de execução das pautas, entrevistando fontes, que são profissionais e fornecedores da área, além de personagens que vão ajudar a enriquecer o conteúdo com histórias de casamentos reais”, contou a editora responsável pelo anuário, Valéria Barreira.

O conteúdo do Anuário Noiva percorre dos mínimos detalhes de um casamento até a lua de mel dos recém-casados, exercendo o papel de um guia completo para ajudar os casais apaixonados a organizarem o evento mais especial das suas vidas.

“Vestidos dos sonhos e todos os demais detalhes que envolvem o grande dia reunidos numa publicação repleta de informações”, adiantou Valéria.

Para ela, poder produzir um conteúdo tão rico como é o anuário, e assim colaborar com as pessoas que finalmente vão conseguir realizar o sonho após uma fase difícil de restrições, a enche de expectativa positivas.

O anuário é uma festa de casamento, de acordo com a executiva de contas do setor comercial do Grupo Liberal, Rogéria Oliveira. A publicação busca auxiliar no tão esperado dia dos noivos através de pessoas que produzem casamentos aqui na região de Americana.

“A gente faz isso para que exista o conteúdo local. Então, você quer um vestido? Você tem que saber que aqui em Americana você vai encontrar o vestido. Aqui também tem um ateliê que pode te atender da mesma maneira”, disse a executiva.

“Com certeza nós vamos ter um público que já vinha com essa revista”, disse o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, sobre o lançamento da edição.

EVENTO. A festa de lançamento do Anuário Noivas é tradicional e não poderia deixar de acontecer na 14ª edição da revista. Marcada para dia 20 de setembro, o evento antecede a veiculação da publicação e comemora o lançamento de mais uma edição ao lado das empresas que foram parceiras da edição.

A comemoração acontecerá no Villa Harmonia Eventos, espaço de festa com 3 mil metros quadrados de área aberta e palco de cerimônias ao ar livre, que também estará presente no anuário.

“Fiquei muito feliz porque nós fechamos boas parcerias para essa revista, o sucesso dela já estamos vendo no resultado de vendas”, disse Fernando Giuliani.

“É um ótimo momento, o mercado está super aquecido, está em alta com tudo, um momento magnífico para o retorno do anuário”, disse Amaury Hernandez, da assessoria especializada em serviço de organização de casamentos, a Amaury Hernandez Assessoria.

Ele fará parte da coordenação do cerimonial do evento, e também está colaborando com a organização da festa de lançamento. A assessoria participa do anuário desde sua primeira edição. “É maravilhoso. Este ano nós completamos 15 anos, o LIBERAL como parceiro também, então isso está sendo muito bom”, disse. Amaury também está colaborando com a produção da revista.

O e-commerce americanense Seu Vinho também marcará presença levando o glamour do espumante para o lançamento da revista. Há um ano e meio no mercado, a sommelière da marca de vinhos diversos e importados, Iara Bosco Santa Rosa, vê a participação da festa como uma oportunidade de networking com o restante dos parceiros.

“Para a gente está sendo importante, porque como somos novos ainda no mercado, então é uma forma de nós expormos essa novidade que há na cidade”, disse.

No apoio para a organização do evento também estão Odair Romeiro, com a decoração, Aline Doces, apresentando doces típicos de casamento, Piemont Buffet, buffet com menu personalizado com a gastronomia criativa, e o trabalho da Ekipe Segurança.

