Antigos Atiradores e TG distribuem 100 mil máscaras e 7,5 toneladas de alimentos

A AAAA (Associação dos Antigos Atiradores de Americana) e o TG (Tiro de Guerra) de Americana entregaram, nos últimos meses, 100 mil máscaras de proteção, 7,5 toneladas de alimentos e 500 produtos de higiene e limpeza para instituições da região.

A associação e o TG receberam as máscaras em março, por meio de uma doação feita pela empresa YD Confecções, de Conchas, e fizeram a distribuição de forma gradual.

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi foi um dos locais que receberam máscaras – Foto: Divulgação

Pelo menos 200 instituições foram contempladas pela ação, o que inclui hospitais, secretarias municipais, organizações religiosas, entidades assistenciais, Fundo Social de Solidariedade de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, ONGs (Organizações Não Governamentais) que trabalham com pessoas em situação de rua e os demais 76 TGs do Estado de São Paulo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caso dos hospitais, como as máscaras não são destinadas para o uso hospitalar, o intuito é que os equipamentos sejam repassados para pacientes.

Os alimentos e os produtos de higiene e limpeza, por outro lado, foram arrecadados em 8 de maio na sede do TG, por meio de drive-thru, e nos dias 15, 22 e 29 em redes de supermercados. Neste mês, a AAAA e o TG destinaram os mantimentos para diferentes instituições.

Em 5 de maio, as entidades também deram início à uma campanha de doação de sangue, com o objetivo de ajudar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi a manter seu estoque. As doações serão realizadas ao longo do ano por atiradores, antigos atiradores e funcionários do TG.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Neste ano, o Tiro de Guerra completa 75 anos de serviços prestados ao munícipio de Americana. Para comemorar essa data tão importante para a cidade, devido aos protocolos de segurança provenientes da pandemia, não poderemos realizar um grande encontro como nos anos anteriores. Resolvemos comemorar de um jeito diferente, intensificando as ações sociais”, disse Francisco Montrazio, presidente da associação.