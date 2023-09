Demolição afetou apenas o anexo, que não fazia parte da estrutura principal - Foto: Claudeci Junior_Liberal

O plenário do antigo prédio da Câmara de Americana – Divino Salvador, no Jardim Girassol – foi demolido nesta segunda-feira (18). A demolição afetou apenas o anexo, que não fazia parte da estrutura principal.

Presidente do Legislativo, Thiago Brochi (sem partido) afirmou que a parte demolida foi construída para atender às necessidades da câmara.

A destruição ocorreu com o consentimento do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana).

Diego Bernardo, presidente do conselho, disse que o Condepham foi informado sobre a possibilidade de demolição do prédio Divino Salvador, que também está sujeito a um possível tombamento.

O conselho, então, solicitou à câmara informações detalhadas sobre o que seria demolido, concluindo que a parte do plenário não tinha interesse histórico significativo.

Diante disso, o Condepham não se opôs à demolição, e a medida foi tomada após análise técnica detalhada.

Atualmente, ainda não está claro o que será construído no local.

O LIBERAL tentou contatar a B.C. Empreendimentos e Participações Ltda, proprietária do prédio Divino Salvador, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A reforma do prédio Divino Salvador, bancada pela câmara, está estimada em R$ 220 mil.

A obra é necessária para devolver o imóvel em boas condições ao proprietário.

O serviço está sendo realizado pela BK Construções e Comércio, vencedora da licitação.

Além da demolição do antigo plenário, a reforma inclui a pintura de toda a parte interna e externa do prédio, bem como a instalação de revestimento nos banheiros com azulejos danificados.

Para garantir a segurança das instalações, a câmara designou um segurança para permanecer no local.

Os custos relacionados ao serviço de segurança, no entanto, não estão incluídos no montante destinado à reforma.

Quando questionado sobre o valor gasto com o serviço de segurança, o presidente da Casa explicou que, devido a compromissos externos, não teve a oportunidade de verificar o valor exato.

NOVA SEDE

A primeira sessão ordinária no novo endereço da câmara – na Avenida Monsenhor Bruno Nardini – ocorreu em março de 2022.

Desde que deixou o prédio Divino Salvador, o Legislativo parou de pagar o aluguel do prédio.