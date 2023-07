Antiga guarda noturna, Gama completa 80 anos

Instrutor de policiamento Sebastião Jorge Geraldo e o coordenador de planejamento José Wendeo Nascimento Santos - Foto: Júnior Guarniei - Liberal

A Gama (Guarda Municipal de Americana) completa 80 anos neste mês. Oriunda da antiga guarda noturna, de 1943, atualmente conta com 39 mulheres e 263 homens, divididos no patrulhamento do município, inclusive em apoio para outras forças de segurança, como a Polícia Civil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O efetivo é composto por várias gerações de patrulheiros. Um exemplo é o instrutor de policiamento Sebastião Jorge Geraldo, que ingressou na corporação há 39 anos, mesmo ano em que nasceu o coordenador de planejamento José Wendeo Nascimento Santos.

Para eles, a união entre experiência e juventude faz a diferença no treinamento, que reflete diretamente no atendimento à comunidade.

Documento de 1943, da época da guarda noturna – Foto: Júnior Guarnieri – Liberal.JPG

“A população se beneficia. A gente tenta evitar que as novas gerações passem por algumas situações que enfrentamos. O pessoal tem aceitado as orientações e por isso a Guarda está onde está hoje. Nós aprendemos a cada dia com eles”, relata Geraldo. “As novas gerações estão antenadas com as tecnologias e isso nos beneficia também”, completa.

Para Wendeo, a troca de experiência é importante. “Nós temos muito a compartilhar e aprender com cada integrante. Somos uma equipe.”

Quando Geraldo entrou na corporação, obviamente trabalhava somente à noite. “Naquela época a guarda tinha 80 homens que atuavam no patrulhamento e em apenas dois pontos fixos. Todas as viaturas eram recolhidas às 5 horas. Hoje, vendo todos os avanços do que se tornou a nossa corporação é motivo de muito orgulho”, diz.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

EFETIVO. O atual efetivo da Gama é composto por patrulheiros que atuam na Muralha Digital, Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), GPA (Grupo de Patrulhamento Ambiental), Romu (Ronda Ostensiva Municipal) Apoio, Romu Canil, Trânsito, Bike Patrulha e Patrulhamento com Motos.

Em março de 2023, a corporação aposentou o revólver 38 e passou a utilizar pistolas de calibres 380, .40 e Glock 9 mm.

Na época, o diretor-comandante da guarda, Marco Aurélio da Silva, destacou que a intenção foi equipar melhor o agente no trabalho de patrulhamento e apoio, dando maior condições de trabalho ao patrulheiro e segurança aos cidadãos. No mês passado, a Gama ainda adquiriu seis fuzis com recursos próprios.