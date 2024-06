Pela primeira vez desde a fundação do partido, em 1988, o PSDB não terá chapa de vereadores em uma eleição de Americana. A legenda, que já foi dominante no município, está oficialmente fora da corrida pelas cadeiras do Legislativo, segundo o seu presidente local, Vanderlei Macris, em entrevista ao LIBERAL nesta quarta-feira (29).

“Não vai ter [chapa de vereadores]. O Rafael [Macris], meu filho, que era do PSDB agora vai ser candidato a vereador pelo PP, mas o nosso partido não vai ter, não. Nós estamos construindo o futuro com o Eduardo Leite como candidato a presidente, para recuperação do partido. Esse momento é de dificuldade”, afirmou Macris.

A crise também foi citada por João Jorge (MDB), vereador de São Paulo e político de Americana, como um dos motivos de sua saída do PSDB após 32 anos. Em janeiro de 2024, em entrevista ao LIBERAL, ele disse que a sigla “está sem rumo” e desorganizada tanto na esfera estadual quanto nacional.

Esse cenário conturbado dos tucanos pode ter contribuído, de acordo com Macris, para a não formação de uma chapa de vereadores neste ano.

A queda tem acontecido desde as eleições de 2018 e está atrelada à falta de renovação de líderes, bem como à polarização – com Jair Bolsonaro (PL) ganhando força entre os eleitores de direita.

História

O momento vai na contramão da história do PSDB em Americana. Nas eleições de 1988 – meses após a fundação -, o partido conseguiu montar uma chapa às pressas, embora nenhum candidato tenha sido eleito. Arlindo Valim foi quem mais recebeu votos na legenda, com 154.

Porém, os tucanos ganharam notoriedade nos anos 1990, 2000 e 2010 e passaram a dominar os pleitos. Em 2008, os três vereadores mais votados no município foram do PSDB: Luciano Corrêa (4.194, a maior votação para um parlamentar na história), Cauê Macris (3.745) e Antonio Sacilotto (3.583) – juntos, totalizaram 11.522 votos.

Por sua vez, em 2012, quatro dos cinco candidatos a vereador mais votados eram do PSDB: Luciano Corrêa (3.608), Antonio Sacilotto (3.037), Eduardo da Farmácia (2.630) e Valdecir Duzzi (2.558).

Além disso, a sigla já elegeu Diego De Nadai como prefeito, por duas vezes (2009-2012 e 2013-2014); Vanderlei Macris como deputado federal, por quatro mandatos; Vanderlei e Cauê Macris como deputados estaduais, ambos por três vezes (outros quadro mandatos de Vanderlei foram pelo MDB).

Macris conta que aguarda os resultados das eleições deste ano para, quem sabe, sair da suplência e conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados. “O PSDB tem uma história aqui, mas vive uma crise. Mas estou esperando o resultado das eleições”, disse.

Já quanto ao Executivo americanense, o presidente local dos tucanos disse que tem conversado com postulantes para dar apoio. Não está descartada a possibilidade dele estar ao lado de Chico Sardelli (PL) nas eleições. No entanto, Macris também se disse aberto a diálogo com Omar Najar (MDB), um dos possíveis candidatos.

Essa definição sobre o apoio do PSDB deve acontecer apenas no período de convenção partidária, de 20 de julho a 5 de agosto deste ano.