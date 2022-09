Antares tem 9ª edição de campanha de doação de sangue

Ação acontece na sede do próprio colégio, que fica na Rua Icaraí, 100, no Jardim Ipiranga, na manhã deste sábado

A 9ª edição da Campanha de Doação de Sangue do Colégio Antares, em Americana, realizada como parte do trote solidário do 3º ano do ensino médio da escola, está marcada para este sábado, das 8h30 às 12h.

A ação acontece na sede do próprio colégio, que fica na Rua Icaraí, 100, no Jardim Ipiranga, com a estrutura necessária para as doações e uma equipe médica que estará auxiliando e orientando os trabalhos.

Para poder doar sangue é necessário ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 kg, não estar em jejum e não fumar duas horas antes da doação.

Antes da coleta, o doador passará por uma triagem clínica.

Caso seja observada alguma irregularidade nesta etapa, a pessoa será notificada e encaminhada para acompanhamento médico.

*Stela Pires, estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.