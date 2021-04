Anjos Peludos realiza venda de pizzas para arrecadar verbas

As compras devem ser feitas até esta quinta (8) e a entrega será em formato drive-thru no sábado (10), das 13h às 17h

A ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos realiza mais uma edição da “Pizza Solidária”. Pizzas e lasanhas estão sendo vendidas pelo valor de R$ 35 para arrecadar verbas para a manutenção do trabalho da entidade.

Os interessados em comprar os alimentos devem realizar a compra até quinta-feira (8) pelo telefone (19) 9.9921-8938. As pizzas são nos sabores: Americana, Calabresa, Mussarela, Presunto, Portuguesa, Vegetariana, Frango com requeijão, Brigadeiro, Romeu e Julieta. Também será vendida lasanha de presunto e queijo e lasanha de frango.

Interessados devem realizar a compra até quinta-feira (8) pelo telefone (19) 9.9921-8938. – Foto: Divulgação do Evento

De acordo com a presidente da ONG, Cristiane Ochuiuto Marques, com a pandemia e a suspensão de diversos eventos fizeram com que a entidade encontre dificuldades financeiras para custear os cuidados dos 200 animais assistidos pela ONG.

“Temos que alimentar, cuidar, e pagar o aluguel da onde moram. E para não fecharmos as portas, estamos vendendo pizzas para custear. Sei que a situação está ruim para todos, mas nos ajudem”, pede a Cristiane.

A entrega será feita no sábado em formato drive-thru na loja Quase Casados, localizada na Rua Duque de Caxias, 575, Vila Santa Catarina, em Americana, das 13h às 17h.