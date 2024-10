Aniversário de 40 anos do Parque Ecológico de Americana é marcado por ações de conscientização

A celebração dos 40 anos do Parque Ecológico de Americana, neste sábado (12), foi marcada por ações de conscientização sobre o meio ambiente. Voltada às crianças, a programação contou com brincadeiras e entrega de placa comemorativa.

O aniversário contou com jogos educativos temáticos sobre reciclagem, além de pinturas e distribuição de mudas e sementes. Apesar de ser voltada para o público infantil, os demais visitantes do zoológico também puderam participar das ações.

Zoológico de Americana recebe ações educativas no aniversário de 40 anos – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Outra ação realizada neste sábado foi um ato educacional promovido pelo NEA (Núcleo de Educação Ambiental). Nele foi tratada a importância das espécies da fauna brasileira, assim como a manutenção desses animais sob cuidados humanos.

O prefeito Chico Sardelli (PL) agradeceu os funcionários do parque pelo trabalho realizado no local. Além disso, disse que sua gestão tem se esforçado para manter o zoológico em boas condições.

“Um dia muito especial em que celebramos os 40 anos do nosso querido Parque Ecológico, um espaço muito importante da cidade, que preserva os animais e a natureza. Fizemos em nossa gestão diversas melhorias para promover o bem-estar dos animais, reforma dos recintos e do Núcleo de Educação Ambiental, novo playground para as crianças e todos os cuidados para a manutenção do espaço e tratamento das espécies que aqui habitam”, afirmou.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, o parque é referência no Brasil. “É nosso patrimônio que protege e abriga uma riqueza ambiental, espécies em extinção, e temos a oportunidade e a responsabilidade de cuidar e preservar”.

Atualmente, são 378 animais abrigados no zoológico de Americana, divididos em 102 espécies. Do total, 24 delas estão ameaçadas de extinção. Segundo o diretor do Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, “novos animais deverão chegar em breve”.