Andreta Renault Americana promove ação com condições especiais na compra de furgões

A Andreta Renault Americana promoveu neste sábado (8) uma ação especial em parceria com a Acesbo (Associação de Condutores Escolares de Santa Bárbara d’Oeste), com o objetivo de apresentar novidades e ofertas para a compra de veículos novos e transformações de furgões. Com início às 10h, o evento tinha previsão de término às 14h.

Evento foi realizado neste sábado – Foto: Isabella Holouka

Segundo o vendedor Clozoel Souza, a concessionária promove ações semelhantes a cada dois meses. Neste sábado, com a presença de representantes da Acesbo, os associados também tiveram acesso a vantagens no pagamento da documentação dos veículos, além de melhores condições de financiamento.

“Entendemos que o mercado está muito aquecido e sabemos que eles [os condutores] têm um período específico para fazer a troca dos carros. Então, queremos oferecer informações sobre as Masters e melhorar as condições para compra de carros novos”, disse Clozoel em entrevista ao LIBERAL.

Clozoel Souza e Luiz Carlos de Souza, vendedores Renault Pro+ – Foto: Isabella Holouka

“Estamos apresentando as novidades da Renault e mostrando que estamos aqui, com toda a estrutura, para poder atendê-los, junto com os parceiros que fazem as transformações nos carros”.

A Andreta Renault Americana está localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2499, na Vila Israel.