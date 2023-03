André do Prado soma apoio de Chico e Odir para presidência da Alesp

Escolha do próximo presidente ocorre nesta quarta, quando os parlamentares eleitos no ano passado tomarão posse

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice Odir Demarchi (PL) apoiam o deputado estadual André do Prado (PL) na eleição para a presidência da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

A escolha do próximo presidente ocorre nesta quarta, quando os parlamentares eleitos no ano passado tomarão posse de seus cargos. Chico e Odir estarão na assembleia no 1º dia da nova legislatura.

André do Prado (PL) concorre à presidência da Alesp – Foto: José Antonio Teixeira / Alesp

A presença dos dois e o apoio a André foram revelados pelo vice durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta terça.

Odir afirmou que, nessa visita à Alesp, ele e Chico darão uma força para André, que pinta como favorito a assumir a presidência. “Se tudo ajudar, o André do Prado vai ser o novo presidente da Alesp. A gente está torcendo para ele. É um amigão nosso”, disse.

Chico, inclusive, já havia visitado André no último dia 10, na Alesp. O deputado já destinou verba para Americana e ajudou o município a obter um crédito de R$ 25 milhões junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual, para obras de recapeamento, pavimentação e remodelação viária na região do portal.

Segundo Odir, a ideia é buscar ainda mais recursos nesta quarta, enquanto ele e Chico estiverem na Alesp. Os dois haviam debatido sobre o assunto na manhã desta terça, de acordo com o vice. “A gente estava falando para mirar os deputados que a gente conhece para buscar esses recursos”, contou.