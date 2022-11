Andarilho morre atropelado na SP-304, em Americana

Um andarilho, identificado como Leonildo Gomes da Silva, de 51 anos, morreu na noite desta quinta-feira (24) após ser atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo à passarela que dá acesso ao Jardim dos Lírios, em Americana.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 19h para atender a ocorrência. Antes mesmo da polícia chegar ao local, Leonildo já tinha sido encaminhado pelos bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O óbito foi confirmado às 19h30.

Veículo que atingiu a vítima na rodovia – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, Pedro Henrique Brandão da Silva, de 18 anos, condutor de um Renault Clio, com placa de Santa Bárbara d’Oeste, relatou que transitava normalmente pela primeira faixa de rolamento quando, repentinamente, o pedestre entrou na frente do veículo. O motorista tentou frear e desviar, mas não conseguiu.

O irmão da vítima, em conversa com a PM, informou que Leonildo vivia em situação de rua há cinco anos e que era usuário de drogas.

O condutor foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele aceitou fazer o teste etilômetro que não constatou influência alcoólica.

PREOCUPAÇÃO. 2022 tem sido um ano preocupante para Americana no número de atropelamentos. Até então, foram registradas nove ocorrências desse tipo, contando o caso desta quinta. Este é o maior número desde 2018, quando 12 óbitos por atropelamento foram computados.

Das nove ocorrências deste ano, sete aconteceram nas rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera (SP-330). As outras duas foram registradas na Avenida Rafael Vitta e Rua Florindo Boschero, no Parque Gramado.