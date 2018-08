Analista descobre que sequestro de esposa era golpe ao vê-la passando na rua

Um analista de 32 anos caiu no golpe do falso sequestro em Americana nesta quarta-feira (29), mas conseguiu evitar o prejuízo porque viu sua esposa – e que seria a suposta vítima – passando na rua. O homem havia acabado de transferir R$ 1.250 para a conta do golpista para libertar a mulher quando a viu passando em frente ao banco onde estava, na Rua Cândido Cruz, no Centro. Ele retornou à agência, explicou a situação e conseguiu bloquear o valor. Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o analista recebeu uma ligação por volta das 10h30 de um homem que afirmava ter sequestrado sua esposa. O criminoso pediu R$ 20 mil, quantia que a vítima disse que não possuía. O valor então foi diminuído para R$ 5 mil, e o analista foi até um banco para fazer um empréstimo. O dinheiro foi levantado, mas o banco não permitiu uma movimentação nesse valor em uma única operação.

Sempre conversando com o criminoso por telefone, o analista foi orientado então a depositar o maior valor que conseguisse em uma conta no nome de Marcia Valéria Augusta, do município de Magé, no Rio de Janeiro.

Após realizar o depósito, o analista saiu da agência e viu sua esposa passando na rua. Ao perceber a fraude, desligou o telefone e voltou ao banco, pedindo para cancelar a operação que havia acabado de realizar pois se tratava de um golpe. O funcionário realizou o bloqueio do valor transferido. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana como estelionato.