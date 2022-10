Ana Perugini aposta em aproximação com mulheres em novo mandato

Deputada esteve na sede do Grupo Liberal nesta terça - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Reeleita para o 3º mandato pelo PT, a deputada estadual Ana Perugini afirmou em entrevista, nesta terça-feira, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que pretende se reunir com as mulheres para trabalhar o empreendedorismo feminino.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Isso [essa iniciativa] nasceu do escutar. As pessoas estão desempregadas não por preguiça ou porque não querem ficar empregadas. Precisamos voltar a economia para o empreendedorismo feminino, fazer a gestão e ter investimento para fazer o negócio começar”, disse.

De acordo com a parlamentar, que também já foi deputada federal e vereadora de Hortolândia, a questão do desemprego feminino não é da mulher que não empreendeu.

“Precisamos de políticas de Estado que financie isso. Precisamos dar condições para esse público que foi o que mais sofreu com a Covid-19 e que ainda continua sofrendo”.

Ana destaca uma pesquisa do Sebrae que, de acordo com ela, mostra que as mulheres, dentro do empreendedorismo, optam por três nichos: área de cosméticos, alimentação e vestuário. “E, hoje, para financiar a mulher empreendedora, temos menos condições”.

Durante a entrevista, Ana também comentou o episódio envolvendo o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que se entregou à Polícia Federal no último domingo após atirar contra os agentes.

DESPREPARO. “Nunca imaginei que alguém que tivesse ocupado um espaço como deputado federal, que tivesse uma relação tão íntima com o presidente atual [Jair Bolsonaro], pudesse reagir de uma maneira nunca antes vista na história. Espero que o fato repercuta e que as pessoas que votaram no Bolsonaro no 1º turno, caiam em si”.

TIROS. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Roberto Jefferson foi autuado por atacar com fuzil e granadas os agentes que foram a Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, no domingo, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.