Ampliação da ESF Mário Covas é retomada após cinco anos

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A ampliação da ESF (Estratégia de Saúde da Família) Mario Covas, em Americana, será retomada pela prefeitura. Paralisada desde maio de 2014, a obra consiste na construção de uma sala para reuniões para os agentes comunitários, com dimensão de 50 metros quadrados.

Amanhã, às 10h30, será inaugurada UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Dona Rosa, na região do Parque da Liberdade, na Rua da Solidariedade, 1.080. A unidade terá a estrutura da ESF do Mario Covas, que permanecerá fechada para as reformas.

A Secretaria de Saúde publicou na semana passada no Diário Oficial o nome da empresa vencedora da licitação para concluir a obra. A Vértice Edificações Eireli vai finalizar a ampliação da unidade de saúde por um valor de R$ 38 mil. Já foram gastos R$ 60 mil nessa reforma.

O LIBERAL mostrou, em agosto do ano passado, que o local acumulava pneus velhos e entulhos. A paralisação da obra ocorreu porque a empresa que vencera a licitação e realizava os trabalhos solicitou rescisão contratual em 2014, durante a gestão de Diego De Nadai (PTB). O motivo, segundo o ex-prefeito, foram atrasos dos repasses do governo federal, que custeava a ampliação.

No ano passado, a prefeitura havia informado que a previsão da retomada da obra era em setembro. Semana passada, a Secretaria de Saúde disse que não há um prazo para o início das obras, “visto que o processo está na fase de apresentação de recursos, ainda em tramitação”. A previsão de entrega inicial era junho de 2015. A empresa terá 60 dias para finalizar.