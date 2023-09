Amor, fé e devoção são o cardápio da festa

Roseli e Benedito devoção ao santo e voluntários da paróquia - Foto: Claudeci Junior_Liberal

Dizem que quando a comida está boa é porque foi feita com muito amor. Esse sem dúvidas é o segredo para o sucesso dos pratos servidos na Festa de São Benedito, em Americana, que ainda contam com um tempero especial: uma pitada de fé.

“Meu trabalho é uma entrega a Deus por amor, e meu serviço como voluntária é meu gesto concreto de gratidão pela minha vida, pela minha família e por tudo que sou”, diz a coordenadora da cozinha da festa, Marilei Drigo Sério, de 60 anos.

A fé move o trabalho dos voluntários dedicados ao cardápio que, além de estarem nas barracas de comida servindo o público durante os nove dias de festa, também dedicam alguns dias antes do início de cada final de semana de evento para ajudar nos preparos.

“Os preparativos para os dias da festa são realizados semanalmente no decorrer da festa, porém os alimentos são todos preparados um dia antes e alguns no dia. Tudo é feito para que os alimentos sejam servidos fresquinhos, nada é congelado”, explicou Marilei.

A dedicação está desde desfiar a carne para o lanche de pernil, ou até mesmo preparar o molho do cachorro quente de forma caseira. Para Marilei, este cuidado somado com o amor dos voluntários é a explicação para o sucesso da comida entre o público que frequenta a festa.

Mesmo os pratos salgados sendo procurados quase na mesma proporção, o espetinho, pastéis e frango à passarinho saem na frente na preferência dos visitantes. Em média, por final de semana são comercializados 450 espetinhos, 350 pastéis e 200 porções de frango.

Quando o assunto é doce, todos têm a mesma média de vendas, mas os que fazem sucesso mesmo são os churros, os espetos de morango com chocolate e a maçã do amor.

DEVOÇÃO. O representante comercial Benedito Luiz Vargas, o Bene, de 58 anos, se dedica à paróquia há 30 anos e é devoto do padroeiro. Mas, na verdade, a história com o santo começou ainda quando era um bebê.

Bene nasceu com uma condição grave no pulmão. Buscando a cura, sua avó fez uma promessa a São Benedito e, com a graça concedida, ele ganhou o nome do santo. “Sempre ajudei na paróquia e nos festejos. Em tudo que for possível por São Benedito, eu estarei me doando por ele”, disse.

O devoto ganhou o dom da cozinha e, assim como São Benedito ajudava as pessoas através da comida, Bene busca se doar à comunidade preparando os alimentos dos eventos. “É uma dádiva de Deus, porque ter o nome de um santo que foi cozinheiro e milagroso, e eu tenho o nome dele com o dom de cozinhar. É uma alegria muito grande para poder fazer o que ele fez pelo povo também”

A esposa de Bene, Roseli Vargas, de 46 anos, trabalha como garde manger – profissional que cuida de pratos servidos frios ou em temperatura ambiente – em um restaurante da cidade e seguiu os passos do marido em doar seu dom à comunidade. Hoje, ela já carrega 25 anos se doando à comunidade ao lado dele.

A voluntária Débora de Carla Leme, de 42 anos, auxilia nos preparativos da festa de São Benedito há aproximadamente cinco anos e teve o gesto incentivado pelos próprios pais, que passaram a vida se dedicando a outra paróquia.

“Achava tão bonito, pois eles ficavam felizes quando tudo ficava pronto. Eu lembro de querer sentir a mesma sensação de gratidão que os meus pais sentiam na época”, contou.

Hoje ela ajuda nos preparativos da quermesse e é catequista na igreja, trabalhando com ensinamentos através do exemplo e do testemunho de vida. “Somos devotos de São Benedito e já recebemos algumas graças na família. Quem pede com fé a intercessão de São Benedito nunca fica desamparado.”

O CARDÁPIO | Confira a gastronomia da 56ª edição da festa