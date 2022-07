Amigos lamentam morte de fotógrafo atropelado

Renan recebeu atendimento médico pelos socorristas da CCR AutoBAn, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Amigos, familiares e colegas de trabalho lamentaram a morte do fotógrafo Renan Henrique de Oliveira, de 32 anos. Ele faleceu na noite desta terça, após ser atropelado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, enquanto trocava o pneu de seu carro.

Amigo de Renan há mais de 10 anos, o fotógrafo e assessor, Marlon Oliveira recebeu com tristeza a notícia.

“Uma pessoa muito parceira, divertida, todo mundo gostava dele, vai deixar muitas saudades. Ele era perseverante, sempre correndo atrás das coisas dele”, lamentou.

O amigo contou ao LIBERAL que Renan estava focado no setor de fotos para formatura, mas também já fez registros para colunistas sociais e recentemente trabalhou na Festa do Peão de Americana.

O fotógrafo Clayton Damasceno fez trabalhos esporádicos com Renan e afirmou que o jovem estava se tornando referência no segmento de formaturas. Ele chegou inclusive a palestrar no Conafor (Congresso Nacional de Fotografias) deste ano, há umas duas semanas.

O assessor, fotógrafo e também amigo, Dener Chimeli, descreve Renan como um amigo leal, que nunca mediu esforços para ajudar o próximo. “Um batalhador, que sempre correu atrás dos seus objetivos, um sonhador”.

O velório começa às 7 horas de hoje e o sepultamento está marcado para às 10 horas, ambos no Cemitério do Parque Gramado.

ACIDENTE. Por volta de 19h43, Renan Henrique de Oliveira trocava o pneu de seu carro, um Honda Fit, quando foi atropelado por um Renault Logan, na região da Praia Azul em Americana, sentido capital.

Aos PMRs (Policiais Militares Rodoviários), o motorista do Logan, de 47 anos, relatou que seguia com seu carro sentido capital, quando no km 122+300, na região da Praia Azul, viu Renan no acostamento trocando o pneu.

Ainda segundo o condutor, em determinado momento, Renan teria se desequilibrado e caído na terceira faixa de rolamento, e com isso ele não teve tempo hábil para frear e evitar o atropelamento. Depois disso ele estacionou no acostamento e acionou o resgate.

A PMR apontou que há danos e vestígios que indicam que o Logan colidiu lateralmente contra o Fit da vítima.

Renan recebeu atendimento médico pelos socorristas da CCR AutoBAn, empresa que administra a via, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista foi submetido ao teste de bafômetro e não foi constatada a presença de álcool. O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e será investigado.