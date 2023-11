Amigos e voluntários do Lar dos Velhinhos marcam protesto em Americana

Amigos e voluntários do Lar dos Velhinhos de Americana farão uma manifestação neste domingo, às 10 horas, em frente à entidade.

O ato tem como objetivo demonstrar indignação e repúdio ao afastamento da antiga diretoria.

Luis Alberto Botega, interventor do Lar dos Velhinhos

Desde 20 de outubro a gestão do Lar está sob responsabilidade de uma comissão interventora nomeada pelo Conselho Nacional da SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo).

O impasse teve início quando a antiga diretoria do Lar buscou a desassociação da SSVP, alegando divergências entre as decisões da sociedade e o propósito principal de prestar caridade.

A decisão foi tomada em uma assembleia geral extraordinária, com a aprovação de dois terços dos associados com direito a voto.

Para efetivar a decisão da assembleia, um processo judicial foi iniciado, visto que alterações nos estatutos das Obras Unidas (como o Lar dos Velhinhos de Americana) requerem homologação dos Conselhos Metropolitanos aos quais estão vinculadas.

Em entrevista à Rádio Clube AM 580, no programa “Liberal no Ar”, nesta sexta-feira (10), o interventor Luiz Alberto Botega afirmou que a situação ocorreu porque a antiga diretoria não estava mais disposta a seguir as regras da SSVP.

“Nenhum vicentino é obrigado a continuar com a gente [refere-se à SSVP], mas eles [antiga diretoria] não vieram conversar com a gente, partiram direto para Justiça querendo a desvinculação. E a gente só se defendeu.”

Botega garantiu que todos os idosos, bem como as crianças atendidas pela creche vinculada ao Lar dos Velhinhos continuarão sendo assistidos.

“Está tudo funcionando normalmente. A única coisa que mudou é a questão administrativa”.