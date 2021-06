Ameriprev fará eleição para Conselhos de Administração e Fiscal

O Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana) realizará processo de eleição para a escolha dos representantes dos servidores municipais dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Erich Hetzl Junior, superintendente do Ameriprev, destacou a importância do voto – Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com publicação no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (10), o processo eleitoral para a escolha dos representantes, titulares e suplentes para compor os conselhos de Administração e Fiscal será dirigido por uma Comissão Eleitoral composta por três servidores municipais.

“O voto é facultativo, porém, de extrema importância. É fundamental a participação de todos para que os novos integrantes possam representar efetivamente o funcionalismo nas questões pertinentes às resoluções que dizem respeito aos interesses dos servidores estatutários”, afirmou o superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Junior.

O servidor estatutário interessado em participar da eleição deverá atender aos requisitos das funções pleiteadas, apresentar as documentações exigidas e se inscrever no período de 1 a 30 de julho, das 9 às 16 horas, na sede do Ameriprev, na Avenida São Jerônimo, 309, no Jardim Bela Vista. A eleição será realizada no dia 15 de setembro.