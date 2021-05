Ameriprev eleva dívida do município em 13%

Dívida com Ameriprev é resultado da falta de repasse da prefeitura ao instituto - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A dívida ativa do município de Americana aumentou 13% com a inclusão dos R$ 59 milhões devido ao Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana). O montante saltou de R$ 662 milhões, em dezembro de 2020, para R$ 753 milhões em abril deste ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A dívida com Ameriprev é resultado da falta de repasse da prefeitura ao instituto. Os R$ 59 milhões foram parcelados ainda na gestão do Omar Najar. Segundo a secretária da Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, o aumento da dívida é por conta de uma mudança no entendimento dos órgãos fiscalizadores.

“Houve uma alteração na memória de cálculo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para o exercício de 2021 e a dívida com a Ameriprev passou a ser considerada no saldo da dívida ativa do município. Então, a partir desse quadrimestre, ela entrou e representa por si só um aumento nessa mudança de cálculo de R$ 59 milhões”, explicou Simone.

Ainda na audiência, o vereador Leco (Podemos) questionou o fato de o percentual de aplicação na educação (23%) estar abaixo do imposto pela Constituição, que é 25%. A secretária limitou-se a dizer que existem vários projetos de melhoria e investimento para a área e acredita que os índices constitucionais serão atingidos no decorrer do ano.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O LIBERAL solicitou uma entrevista com a secretária da Fazenda para repercutir as informações passadas na audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre, mas não obteve retorno da assessoria de imprensa.