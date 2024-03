Ameriprev abre concurso público para contador e oficial administrativo, em Americana

O Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana) abriu nesta quarta-feira (20) um concurso público para os cargos de contador e oficial administrativo. As inscrições já estão abertas por meio do site do Avança SP, instituto responsável pela aplicação das provas, que ocorrem em 26 de maio.

O superintendente do Ameriprev, o ex-prefeito Erich Hetzl Junior – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Há uma vaga para contador, além de cadastro de reserva, com salário de R$ 4,6 mil. Interessados em concorrer a esse cargo devem ter concluído curso superior nessa área de atuação e possuir registro no respectivo conselho de classe.

No caso do oficial administrativo, o concurso será apenas para formação de cadastro de reserva. Ou seja, a convocação dos aprovados não será obrigatória. O salário é R$ 2,9 mil.

Para essa função, exige-se ensino médio completo, além de técnico em administração ou contabilidade ou bacharelado em administração ou ciências.

As inscrições custam R$ 80 para o cargo de contador e R$ 64 para oficial administrativo. As duas funções têm carga horária de 40 horas por semana. O edital com todas as informações pode ser conferido aqui.

“O concurso visa suprir as necessidades funcionais do instituto, bem como atender a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”, diz o superintendente do Ameriprev, o ex-prefeito Erich Hetzl Junior.

A informação de que o Ameriprev faria um concurso foi adiantada pelo LIBERAL em agosto do ano passado. A contratação do Avança SP, que já tinha realizado os concursos da prefeitura e da Gama, ocorreu em outubro.