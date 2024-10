Americanenses relatam tensão na passagem do furacão Milton pela Flórida

A passagem do furacão Milton pela Flórida, nos Estados Unidos, na última semana, provocou estragos e ao menos 17 mortes, de acordo com autoridades locais.

O LIBERAL conversou com pessoas de Americana que moram no estado atingido pela catástrofe natural. Elas relataram os momentos de tensão vividos.

O empresário João Tomazeli acompanhou a passagem do Milton em sua casa, na cidade de Nokomis. “Passamos por um momento bem complicado, porque são ventos de alta velocidade que nós nunca tínhamos presenciado”, disse.

Furacão Milton derrubou árvores e causou estragos na Flórida – Foto: Divulgação

“Nós optamos por estar dentro da nossa casa, aqui tem uma forma de fazer que você vai para abrigos, mas nós optamos por ficar dentro da nossa casa”, contou.

“Nós tivemos estragos em telas de proteção, no telhado, na porta da garagem, árvores que caíram. Algumas coisas aconteceram, sim”, completou.

Apesar disso, ele ressaltou que a energia foi restabelecida 10 horas depois da passagem do furacão, assim como a internet. João ainda informou que no dia seguinte as ruas da cidade já estavam limpas.

‘Os ventos davam medo’

Em Wesley Chapel, a gerente de projetos americanense Pamela Turin também relatou momentos de tensão. “Foi um susto. Os ventos davam medo, as árvores quebrando como se fossem palitos”, disse.

Apesar disso, ela não teve danos materiais em sua casa, apesar de várias árvores terem caído ao redor. “No entanto, é triste ver a comunidade assim. Mercados sem abastecimento, pessoas que perderam tudo, pets que perderam seus donos, gasolina que não é suficiente.”

Pamela afirmou, ainda, que a comunidade tem se ajudado nesse momento, seja com doações, ferramentas ou mão de obra. Ela ressalta, por fim, que as autoridades têm agido com transparência – o que favorece a população na busca por ajuda.

“Eles [autoridades] nos mantêm informados de tudo, por exemplo, qualidade do tratamento de água e esgoto, quais vizinhanças serão afetadas, abrigos que estão sendo abertos, ruas que são interditadas, maneiras de pedirmos auxílio para catástrofes”.