Americanenses prestigiam passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola

Caravana encantou os moradores - Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

Pelo quinto ano consecutivo, os americanenses foram às ruas e se encantaram com a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola, que percorreu as ruas e avenidas do município na noite deste sábado (18).

A caravana contou com cinco caminhões iluminados, cenográficos e sonorizados com a presença do Papai Noel. A atração itinerante trouxe ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a Casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.

“Ficamos encantados com tanta beleza, cores e luzes trazendo a magia do Natal para Americana. Uma mensagem de fé e alegria que se espalhou pelas ruas da cidade, emocionando crianças e adultos”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, via assessoria de imprensa.

Os caminhões saíram do Supermercado São Vicente do São Vito, na Rua João Bernestein, e percorreram a Rua Orozimbo Machado, Rua São Vito, Avenida Paschoal Ardito, Rua Santa Amélia, Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida da Saúde, Avenida Paulista, Avenida Bandeirantes, Rua Rio Branco, Avenida Brasil, Rua Itaíba, Rua Itacolomi, Avenida Armando Salles de Oliveira, Rua Itapemirim, Avenida Iacanga e Avenida Gioconda Cibin e Rua Francisca Coral Chiquinho.

A passagem da Caravana da Coca-Cola por Americana é uma parceria entre a empresa multinacional e a prefeitura, representada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Gama (Guarda Municipal de Americana) e a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

Sumaré

Outra cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) a receber a Caravana Iluminada da Coca-Cola é Sumaré. Nesta segunda-feira (20), a ação passa pelo município a partir das 18h30, com início na sede da empresa, no bairro Jardim Aclimação. O percurso será finalizado na Rua Minas Gerais, em Nova Veneza.

A apresentação passará pelas regiões da Área Cura, Matão, Maria Antônia, Picerno, Centro e Nova Veneza. A prefeitura não divulgou uma estimativa para a duração do trajeto.