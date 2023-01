Americanense será o único ministro do governo Lula sem cerimônia de posse

Decisão de não haver solenidade partiu do próprio general, que é conhecido pela discrição e por evitar aparições pública

O general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, nascido em Americana, será o único ministro sem cerimônia de posse, segundo o jornal O Globo. Ele foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro dia de mandato, no último domingo, para o comando do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

A decisão de não haver solenidade partiu do próprio ministro, que é conhecido pela discrição e por evitar aparições públicas, ainda de acordo com a reportagem do O Globo.

Dias já havia trabalhado por oito anos com Lula – Foto: Fátima Meira / Futura Press / EC

Dias já havia chefiado a segurança de Lula nos dois primeiros mandatos do petista. Também trabalhou no governo Dilma Rousseff (PT). Agora, ele assume o lugar do general Augusto Heleno.

Único militar entre os ministros de Lula, o americanense tem 72 anos, entrou no Exército em 28 de fevereiro de 1969, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e subiu ao posto de general em 31 de março de 2010.

Ele já comandou a 6ª Região Militar, formada pelos estados da Bahia e Sergipe.