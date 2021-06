Americanense relata discriminação em campanha após revelar identidade de gênero

O jovem americanense Theo Romão, de 21 anos, está se recuperando de uma cirurgia que fez como parte do tratamento contra a doença de Crohn, uma enfermidade intestinal inflamatória. Com dificuldades financeiras para custear os remédios e insumos, o jovem já estava enfrentando um momento bastante difícil. Contudo, sua situação se tornou ainda mais complicada após ele sofrer discriminação por ter assumido sua transexualidade.

Theo lançou uma campanha online este ano para levantar recursos para o tratamento, e durante a arrecadação assumiu publicamente sua identidade de gênero masculina. Ele conta que recebeu mensagens negativas e que sofreu muito com a rejeição.

“Pessoas que se prontificaram a me ajudar, e depois quando descobriam vinham passar sermão”, relembra. “Não é possível que as pessoas esqueçam que você é um ser humano e anulem suas necessidades básicas só por causa da sua identidade de gênero. Isso me deixou muito chateado, é como se as pessoas esquecessem que ali é um ser humano”, desabafou.

Theo Romão, de 21 anos, está se recuperando de uma cirurgia e ainda tem que lidar com o preconceito sobre sua identidade de gênero – Foto:

Theo faz tratamento da doença de Crohn desde os 15 anos. De lá para cá, já passou por 11 cirurgias. A mais recente foi bastante invasiva, e a recuperação leva de seis meses a um ano. Nesse período, os gastos com medicamentos, pomadas e fraldas estão sendo muito altos.

“Esses dias fui colocar uma quantidade de tudo no carrinho e deu R$ 3 mil. Eu falei, meu Deus, não vai dar nem para 15 dias e é R$ 3 mil”, contou o jovem.

A dificuldade de acesso aos insumos está prejudicando a recuperação. “O meu estoma, que é o intestino no abdômen, está cheio de granulomas, são como aftas, então arde, sangra, machuca. Por falta de materiais para poder passar em volta, acabou se espalhando para a pele em volta, então isso faz com que a fixação da placa não aconteça, é onde acontece vazamentos, descola, cai placa e a bolsa junto”, contou.

Além dos gastos com a recuperação, ele também sofre de distonia, um distúrbio neurológico que afeta os músculos e movimentos, e que também demanda o uso de medicamentos.

Para doar, é só acessar a campanha online ou então doar diretamente pelo Pix: 476.928.828-00.