Moradores de Americana morrem em acidentes em rodovias da região no domingo

Dois moradores de Americana morreram em acidentes ocorridos em rodovias da região neste domingo (20).

Um deles é André Viana Paião, de 35 anos, que morreu em acidente na Rodovia Bandeirantes (SP-348), em Itupeva. Morador do Cidade Jardim, ele deixa duas filhas.

André estava na garupa da moto do irmão, que também ficou ferido – Foto: Reprodução

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária) que atendeu a ocorrência, André estava na garupa de uma moto pilotada pelo seu irmão, de 38 anos, uma Honda CB 600, no sentido capital quando ocorreu o acidente.

A moto dos irmãos foi ultrapassada por outra moto, que esbarrou neles e fugiu, fazendo o irmão de André perder o controle do veículo.

De acordo com a polícia, a colisão fez a moto tombar no canteiro central, com isso, tanto o condutor como o passageiro foram arremessados para o acostamento.

André não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O irmão de André foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, em estado estável. O motorista que teria causado a colisão não foi localizado.

A CCR AutoBan, empresa concessionária responsável pela Bandeirantes, informou que o acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do quilômetro 75, perto do Shopping SerraAzul.

Por conta do acidente, uma das faixas do trecho da rodovia foi fechada, sendo liberada duas horas depois. Não houve registro de congestionamento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) na direção de veículo automotor na Delegacia de Itupeva.

Outro morador de Americana morreu em acidente neste domingo em uma rodovia antes de André.

O empresário Diogo Fernando Linhares, 31, faleceu após bater seu carro em uma defensa metálica da Rodovia Adalberto Panzan, em Campinas, e posteriormente capotar.

Segundo a PMR, que também atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu na altura do km 2+430, por volta das 7h30.

Diogo perdeu controle do veículo – Foto: Reprodução

O condutor seguia pela Rodovia Adalberto Panzan, sentido interior, quando por causas desconhecidas, perdeu a direção do carro, uma S10, saiu para o canteiro central, bateu contra uma defensa metálica e capotou, caindo embaixo de um viaduto em uma estrada de terra.